Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε πόλη 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα

Το πλήγμα σημειώθηκε σε κατοικία

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινό πλήγμα σε κατοικία στην πόλη Μαϊφαντούν στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με πηγές από τις ιατρικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Η πηγή από τον τομέα της ασφάλειας δήλωσε ότι και οι τέσσερις νεκροί ήταν άνδρες.

Ενώ οι περισσότερες ανταλλαγές πυρών μεταξύ της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού έχουν περιοριστεί στη μεθόριο, η Μαϊφαντούν βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βορείως των συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ.

