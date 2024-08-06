Λίβανος: Προσπαθούμε να αποτρέψουμε επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ

Η κυβέρνηση του Λιβάνου προσπαθεί να αποτρέψει μια απάντηση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ που θα μπορούσε να ξεκινήσει έναν ευρύτερο πόλεμο, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

Οι εντάσεις στην περιοχή κλιμακώθηκαν την τελευταία εβδομάδα μετά τη δολοφονία στην Τεχεράνη του επικεφαλής της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς και έπειτα από το ισραηλινό χτύπημα στα προάστια της Βηρυτού που σκότωσε έναν ανώτατο διοικητή της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ.

