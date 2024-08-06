Μπανγκλαντές: Τον νομπελίστα τραπεζίτη Γιουνούς θέλουν οι φοιτητές για επικεφαλής της κυβέρνησης

Ο επικεφαλής της κίνησης, που αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος των διαδηλώσεων στο Μπανγκλαντές, ζήτησε να τεθεί επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης ο βραβευμένος με το Νόμπελ Ειρήνης το 2006 Μοχάμεντ Γιουνούς. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο στρατός ανέλαβε τον έλεγχο της χώρας και η πρωθυπουργός διέφυγε στο εξωτερικό.

«Αποφασίσαμε να σχηματισθεί προσωρινή κυβέρνηση» με «κύριο σύμβουλο», δηλαδή επικεφαλής, «τον νομπελίστα δρα Μοχάμεντ Γιουνούς, ο οποίος χαίρει διεθνούς φήμης και είναι ευρέως αναγνωρισμένος», δηλώνει σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα ο Ναχίντ Ισλάμ, επικεφαλής της συλλογικότητας Students Against Discrimination (Φοιτητές Κατά των Διακρίσεων).

Οι διαδηλώσεις κατά των ποσοστώσεων στις προσλήψεις στη δημόσια διοίκηση, που από τις αρχές Ιουλίου έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 366 ανθρώπους, οδήγησαν χθες, Δευτέρα, στη φυγή με ελικόπτερο της 76χρονης πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα.

Ο 84χρονος Γιουνούς είναι γνωστός επειδή έβγαλε εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια χάρη στην τράπεζά του, που έγινε πρωτοπόρα στις μικροχρηματοδοτήσεις. Όμως είναι αντιπαθής στη Σέιχ Χασίνα, η οποία τον έχει κατηγορήσει ότι «ρουφάει το αίμα» των φτωχών.

Αυτή τη στιγμή ο Γιουνούς βρίσκεται στην Ευρώπη και στενός συνεργάτης του δήλωσε χθες το βράδυ ότι δεν έχει λάβει καμιά πρόταση από τον στρατό για να ηγηθεί της προσωρινής κυβέρνησης.

Ο Ναχίντ Ισλάμ και άλλοι ηγέτες των φοιτητών επρόκειτο να συναντηθούν σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) με τον αρχηγό του στρατού στρατηγό Γουάκερ-Ουζ-Ζαμάν. Ο Ζαμάν ανακοίνωσε την παραίτηση της Χασίνα και δήλωσε πως θα σχηματισθεί προσωρινή κυβέρνηση.

Ο 26χρονος Ισλάμ, φοιτητής της κοινωνιολογίας ο οποίος συχνά εμφανίζεται δημοσίως φορώντας εν είδει μπαντάνας στο μέτωπό του τη σημαία του Αφγανιστάν, έγινε διάσημος στη χώρα στα μέσα Ιουλίου, όταν η αστυνομία τον έθεσε υπό κράτηση μαζί με άλλους φοιτητές του πανεπιστημίου της Ντάκα καθώς οι διαμαρτυρίες γίνονταν αιματηρές.

Ο Ισλάμ δήλωσε πως οι φοιτητές δεν θα δεχθούν καμιά κυβέρνηση της οποίας θα ηγείται ο στρατός ή η οποία θα υποστηρίζεται από τον στρατό και πρότεινε να τεθεί επικεφαλής της ο Γιουνούς.

«Οποιαδήποτε κυβέρνηση άλλη απ' αυτή που προτείνουμε δεν θα γίνει δεκτή», έγραψε σήμερα το πρωί σε ανάρτησή του στο Facebook.

Χθες, Δευτέρα, έχοντας γύρω του άλλους φοιτητικούς ηγέτες, ο Ισλάμ είπε στους δημοσιογράφους: «Δεν θα προδώσουμε το αίμα που χύθηκε από τους μάρτυρες για την υπόθεσή μας. Θα δημιουργήσουμε ένα νέο δημοκρατικό Μπανγκλαντές μέσω της υπόσχεσής μας για ασφάλεια της ζωής, κοινωνική δικαιοσύνη και ένα νέο πολιτικό τοπίο».

Ο ίδιος υποσχέθηκε ότι θα διασφαλίσει πως η χώρα αυτή των 170 εκατομμυρίων κατοίκων δεν θα επιστρέψει ποτέ σ' αυτό που αποκάλεσε «φασιστική διακυβέρνηση» και ζήτησε από τους συμφοιτητές του να προστατεύσουν την ινδουιστική μειονότητά της και τους χώρους λατρείας της.

Ο Ισλάμ, ο οποίος γεννήθηκε το 1998 στην Ντάκα, είναι παντρεμένος και έχει ένα μικρότερο αδελφό, τον Νακίμπ. Ο πατέρας του είναι δάσκαλος και η μητέρα του νοικοκυρά.

Στους 409 οι νεκροί από τις ταραχές

Τουλάχιστον 109 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια των βίαιων συγκρούσων που συγκλόνισαν το Μπανγκλαντές χθες, Δευτέρα, ημέρα που σηματοδοτήθηκε από τη φυγή της πρωθυπουργού στο εξωτερικό, ανακοίνωσαν η αστυνομία και γιατροί, αναθεωρώντας προς τα πάνω ένα προηγούμενο απολογισμό.

Πρόκειται για την πιο αιματηρή ημέρα από τις αρχές Ιουλίου, όταν άρχισαν οι διαδηλώσεις κατά των ποσοστώσεων στις προσλήψεις στη δημόσια διοίκηση, με το συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρχεται σε 409, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, ο οποίος καταρτίσθηκε με βάση στοιχεία της αστυνομίας, επίσημες πηγές και πηγές σε νοσοκομεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

