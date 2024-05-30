Το Κρεμλίνο κατηγόρησε σήμερα το ΝΑΤΟ ότι «ενθαρρύνει» την Ουκρανία να παρατείνει τη σύγκρουση εναντίον του ρωσικού στρατού, με φόντο έντονες συζητήσεις στους κόλπους των συμμάχων του Κιέβου για το αν οι ουκρανικές δυνάμεις μπορούν να πλήττουν το ρωσικό έδαφος με δυτικά όπλα.

«Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, άρχισαν αυτές τις τελευταίες ημέρες, αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, ένα νέο κύκλο κλιμάκωσης», κατήγγειλε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Το κάνουν εσκεμμένα. Ακούμε πολλές πολεμοχαρείς δηλώσεις. ... Ενθαρρύνουν την Ουκρανία με όλα τα δυνατά μέσα για να συνεχίσει αυτό τον παράλογο πόλεμο», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την τακτική ενημέρωσή τους.

Όμως, σύμφωνα με τον Πεσκόφ, «όλο αυτό θα έχει φυσικά και αναπόφευκτα συνέπειες και θα είναι, σε τελική ανάλυση, σε βάρος των συμφερόντων των χωρών εκείνων οι οποίες έχουν πάρει το δρόμο της κλιμάκωσης».

Τις τελευταίες εβδομάδες, στις πρωτεύουσες των χωρών της συμμαχίας διεξάγονται συζητήσεις για τη χρήση ή μη στο έδαφος της Ρωσίας εκατοντάδων όπλων που παρέχονται στο Κίεβο από τους Δυτικούς, στην προκειμένη περίπτωση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε θετικός σε κάτι τέτοιο, όμως χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία, όπως η Γερμανία, είναι πολύ πιο απρόθυμες, φοβούμενες μια απ' ευθείας σύγκρουση με τη Μόσχα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε προχθές, Τρίτη, στη διάρκεια επίσκεψής του στη Γερμανία ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου οφείλουν να επιτρέψουν στον ουκρανικό στρατό να «εξουδετερώσει» τις στρατιωτικές βάσεις απ' όπου η Ρωσία εκτοξεύει τους πυραύλους της.

Μια άτυπη σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών των χωρών του ΝΑΤΟ διεξάγεται σήμερα και αύριο, Παρασκευή, και το Παρίσι λογαριάζει να τη χρησιμοποιήσει για να αλλάξει τη γνώμη των πιο απρόθυμων χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

