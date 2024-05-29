Μπλίνκεν: Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα προσαρμόσουν τη βοήθειά τους για επιτυχία

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα "προσαρμοστούν και θα προσαρμόσουν" τις παραδόσεις των όπλων τους για να της εγγυηθούν την επιτυχία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν απέναντι στις εκκλήσεις να επιτραπεί στο Κίεβο να χτυπήσει τη Ρωσία με δυτικά όπλα.

"Καθώς οι συνθήκες άλλαξαν, καθώς το πεδίο της μάχης άλλαξε, καθώς η Ρωσία άλλαξε τον τρόπο διεξαγωγής της επίθεσής της, εμείς προσαρμοστήκαμε και είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσουμε να το πράττουμε", δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Μολδαβία, χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία.

Ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης έφθασε νωρίτερα σήμερα στο Κισινάου, πρώτο σταθμό της σύντομης ευρωπαϊκής περιοδείας του με στόχο την ενίσχυση της δυτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία από συμμάχους του ΝΑΤΟ και γειτονικές χώρες.

Την παραμονή των συζητήσεων του ΝΑΤΟ στην Πράγα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αφήνει επομένως να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός σε μια ενδεχόμενη αλλαγή κανόνων, ενώ προσπαθεί να πείσει τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης.

Η Ατλαντική Συμμαχία ωθεί τις δυτικές πρωτεύουσες να άρουν περιορισμούς που "δένουν τα χέρια πίσω από την πλάτη των Ουκρανών", σύμφωνα με τη διατύπωση του γενικού γραμματέα του Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ωστόσο οι πρωτεύουσες παραμένουν διχασμένες, οι πιο επιφυλακτικές - η Ρώμη και το Βερολίνο κυρίως - - κάνουν λόγο για κίνδυνο κλιμάκωσης, επέκτασης της σύγκρουσης, με τον κίνδυνο της χρήσης πυρηνικών όπλων από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

"Σε κάθε βήμα του δρόμου, μάθαμε να προσαρμοζόμαστε και αυτό ακριβώς θα κάνουμε και στο μέλλον", τόνισε ο Μπλίνκεν, ο οποίος μετέβη ξανά στο Κίεβο στα μέσα Μαΐου.

"Ακούμε συνεχώς, μαθαίνουμε συνεχώς και αποφασίζουμε τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία μπορεί να συνεχίζει να αμύνεται αποτελεσματικά", πρόσθεσε, θέλοντας να φανεί βέβαιος για τους επόμενους μήνες.

"Είμαστε σε καλό δρόμο για να συμβάλουμε στην επιτυχία της Ουκρανίας, μιας χώρας που στέκεται στα πόδια της, στρατιωτικά, οικονομικά και δημοκρατικά", δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

- Η παράδοση αμερικανικών όπλων βοηθά να σταθεροποιηθεί η γραμμή του μετώπου -

Η παράδοση αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία βοηθά να σταθεροποιηθεί η γραμμή του μετώπου στο πεδίο της μάχης, δήλωσε ο Μπλίνκεν προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον εργάζεται σκληρά για να παραδώσει περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία.

Η υποστήριξη προς το Κίεβο λέει ξεκάθαρα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δεν μπορεί να επιβιώσει περισσότερο στην Ουκρανία, τόνισε.

Η Ουκρανία προσπαθεί να αποκρούσει τις εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις στα ανατολικά και ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προειδοποιήσει ότι αν επιτραπεί στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα για να πλήξει το εσωτερικό της Ρωσίας, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια σύγκρουση.

Ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ρωσία επωφελήθηκε από την καθυστέρηση στην παράδοση του πακέτου βοήθειας των ΗΠΑ ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία, αλλά ότι τώρα τα όπλα βρίσκονται στο πεδίο της μάχης και κάνουν τη διαφορά. "Βλέπουμε ότι έχουν πραγματικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της σταθεροποίησης στο μέτωπο".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

