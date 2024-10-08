Η σχέση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ολοένα και πιο τεταμένη από την άνοιξη του 2024, σύμφωνα με το νέο βιβλίο «Πόλεμος» του θρυλικού Αμερικανού δημοσιογράφου Μπομπ Γούντγουορντ, σύμφωνα με αντίγραφο του βιβλίου που περιήλθε στην κατοχή του CNN.

Στο νέο του βιβλίο, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 15 του μήνα αυτού, ο Μπομπ Γούντγουορντ δίνει μια ακατέργαστη εικόνα με κεκλεισμένων των θυρών συζητήσεις και στιγμές της κυβέρνησης Μπάιντεν για το πως διαχειρίστηκαν διεθνείς κρίσεις, από την καταστροφική αποχώρηση από το Αφγανιστάν έως την αντιμετώπιση του Πούτιν πριν εισβάλει στην Ουκρανία έως τους ιδιωτικούς διαπληκτισμούς του με τον Νετανιάχου. Μέσα στα παρασκήνια συνομιλιών, δίνεται η εικόνα των συνομιλιών του Μπάιντεν με παγκόσμιους ηγέτες και σχολίων που είχε ιδιωτικά ο Αμερικανός πρόεδρος για αυτούς, από τον Νετανιάχου μέχρι τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Επίσης στο βιβλίο αποκαλύπτονται νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις ιδιωτικές συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Πούτιν – και μια μυστική αποστολή εξοπλισμού δοκιμών Covid-19 που έστειλε ο Τραμπ στον Ρώσο πρόεδρο για προσωπική του χρήση κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας.

Αναφορικά με το Ισραήλ και τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα αποσπάσματα του βιβλίου, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας τον Απρίλιο, ο Μπάιντεν ρώτησε τον Νετανιάχου: «Τι στρατηγική έχεις ρε φίλε;» «Πρέπει να εισβάλουμε στη Ράφα», απαντά ο Νετανιάχου, μιλώντας για την πόλη στην νότια Λωρίδα της Γάζας που ήταν τότε το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα. «Μπίμπι, δεν έχεις στρατηγική», του ανταπαντά ο Μπάιντεν.

Τον Μάιο, ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στη Ράφα σε μια περιορισμένη επιχείρηση που εξελίχθηκε πολύ πιο ομαλά από ό,τι είχαν προβλέψει οι ΗΠΑ.

Εκείνον τον μήνα Απρίλιο, το Ισραήλ δολοφόνησε δύο στρατηγούς των Φρουρών της Επανάστασης στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό της Συρίας. Αφού οι ΗΠΑ και άλλοι σύμμαχοι βοήθησαν το Ισραήλ να αναχαιτίσει τους περισσότερους από τους πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν ως απάντηση, ο Μπάιντεν προέτρεψε τον Νετανιάχου να μην απαντήσει, λέγοντάς του να «το πάρει ως νίκη».

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Μπάιντεν θεώρησε επιτυχημένη την περιορισμένη απάντηση του Ισραήλ στην ιρανική επίθεση. «Ξέρω ότι θα κάνει κάτι, αλλά ο τρόπος που το περιορίζω είναι να του λέω "να μην κάνει απολύτως τίποτα"», είπε ο Μπάιντεν σε συμβούλους.

Αλλά η αγανάκτηση του Μπάιντεν με τον Νετανιάχου έβρασε καθώς ο πόλεμος συνέχιζε να κλιμακώνεται.

Μετά την είσοδο του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, ο Μπάιντεν είπε για τον Νετανιάχου: «Είναι ένας παλιοψεύτης».

«Αυτός ο κ......» , ο Μπίμπι Νετανιάχου, είναι κακός τύπος», ο Μπάιντεν σε ιδιωτικές του συνομιλίες, σύμφωνα με τον Γούντγουορντ. «Είναι ένας παλιάνθρωπος!»

Το Politico ήταν το πρώτο που ανέφερε ότι ο Μπάιντεν είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη φράση για να μιλήσει για τον Νετανιάχου τον Φεβρουάριο, αλλά ο Λευκός Οίκος εξέδωσε γρήγορα διάψευση.

Τον Ιούλιο, το Ισραήλ σκότωσε τον Φουάντ Σουκρ, ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Χεζμπολάχ. Τότε ο Μπάιντεν συνομίλησε με τον Νετανιάχου. «Μπίμπι, τί στο διάολο;» του φώναξε ο Μπάιντεν. «Ξέρεις ότι η αντίληψη για το Ισραήλ σε όλο τον κόσμο είναι όλο και περισσότερο ότι είστε ένα κράτος παρίας....».

Ο Σουκρ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον βομβαρδισμό στρατώνων του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ στη Βηρυτό το 1983 που άφησε νεκρούς 241 Αμερικανούς στρατιώτες. Οι ΗΠΑ τον είχαν επικηρύξει για 5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γούντγουορντ γράφει επίσης για τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν με τον Σαουδάραβα διάδοχο πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σχετικά με την εγκαθίδυση σχέσεων του σουνιτικού βασιλείου με το Ισραήλ. Ο Μπλίνκεν ρώτησε αν οι Σαουδάραβες επέμεναν σε ένα παλαιστινιακό κράτος ως όρο αυτής της εγκαθίδυσης σχέσεων.

«Αν το θέλω;» ρώτησε ο Μπιν Σαλμάν. «Δεν έχει τόση σημασία. Αν το χρειάζομαι; Εντελώς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.