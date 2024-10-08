Ρωσία: Η ρυθμιστική αρχή «μπλόκαρε» την πλατφόρμα Discord

Η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας μπλόκαρε την πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Discord για παραβίαση της ρωσικής νομοθεσίας, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, κάνοντας την εταιρεία που έχει την έδρα της στο Σαν Φρανσίσκο την τελευταία ξένη τεχνολογική πλατφόρμα που υπόκειται σε περιορισμούς στην Ρωσία.

Η πλατφόρμα Discord δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Η Ρωσία έχει δώσει εντολή εδώ και αρκετά χρόνια στις ξένες τεχνολογικές πλατφόρμες να αποσύρουν περιεχόμενο που θεωρεί παράνομο, επιβάλλοντας σχετικά μικρά, αλλά συστηματικά, πρόστιμα όταν κρίνει ότι οι εταιρείες δεν συμμορφώνονται.

Η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών Roskomnadzor, έδωσε εντολή την περασμένη εβδομάδα στην πλατφόρμα Discord να διαγράψει σχεδόν 1.000 θέματα που θεωρήθηκαν παράνομα ενώ προηγουμένως είχε επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία επειδή δεν απομάκρυνε απαγορευμένο περιεχόμενο.

Η Μόσχα έχει μπλοκάρει το Twitter που έχει μετονομασθεί σε Χ, όπως επίσης και τις πλατφόρμες της εταιρείας Meta, Facebook και Instagram, αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

