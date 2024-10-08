Η πρώτη αντιδήμαρχος της Νέας Υόρκης Σίνα Ράιτ υπέβαλε την παραίτησή της, ανέφεραν πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες το Δημαρχείο έχει μπει στο επίκεντρο πολλών ομοσπονδιακών ερευνών για διαφθορά.

Η Ράιτ είναι τουλάχιστον το έβδομο στέλεχος της διοίκησης του δημάρχου Έρικ Άνταμς που παραιτείται. Η παραίτησή της θα ανακοινωθεί επισήμως αργότερα σήμερα, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times και άλλα μμε που επικαλούνται μη κατονομαζόμενες πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Πριν από δύο εβδομάδες ασκήθηκε δίωξη στον Άνταμς με την κατηγορία της δωροληψίας και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του από ξένους δωρητές, μεταξύ των οποίων ήταν και Τούρκοι πολίτες. Ο Άνταμς, ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, έχει δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες. Είναι ο πρώτος δήμαρχος της πόλης που κατηγορείται για κακουργήματα εδώ και 150 χρόνια. Ο ίδιος απορρίπτει τις προτροπές να παραιτηθεί πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας του, μολονότι πολλοί από τους στενότερους συμμάχους του παραιτήθηκαν από τις θέσεις στις οποίες τους είχε διορίσει. Μια δημοσκόπηση του ινστιτούτου Marist, την περασμένη εβδομάδα, έδειξε ότι σχεδόν επτά στους δέκα (69%) Νεοϋορκέζους θέλουν να παραιτηθεί ο δήμαρχος.

Τον περασμένο μήνα ομοσπονδιακοί πράκτορες ερεύνησαν το σπίτι στο οποίο ζουν η Ράιτ και ο σύζυγός της Ντέιβιντ Μπανκς (ο οποίος είναι αρμόδιος για τα σχολεία της πόλης) και κατέσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές. Ο Μπανκς ανακοίνωσε επίσης την παραίτησή του, όπως και ο αδελφός του, ο Φίλιπ Μπανκς, ο αντιδήμαρχος δημόσιας ασφάλειας. Ο Έντουαρντ Κάμπαν παραιτήθηκε από αρχηγός της αστυνομίας τον περασμένο μήνα, αφού κατασχέθηκαν το τηλέφωνό του και άλλες συσκευές από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ο Ράιτ, ο Κάμπαν και οι αδελφοί Μπανκς δεν έχουν κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα.

Νωρίτερα σήμερα ο εισαγγελέας Ντέμιαν Ουίλιαμς άσκησε δίωξη στον Μοχάμεντ Μπαχί με την κατηγορία της παρενόχλησης μάρτυρα και της καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων, στην υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της εκστρατείας του Άνταμς. Ο Μπαχί παραιτήθηκε χθες από τον ρόλο του συνδέσμου του δημάρχου με την τουρκική κοινότητα της Νέας Υόρκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.