Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανετράπη σκοπίμως από διακινητές μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή των Κομορών, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Το γραφείο του ΔΟΜ στις Κομόρες «πληροφορήθηκε με θλίψη τον θάνατο τουλάχιστον 25 ανθρώπων μετά την εσκεμμένη ανατροπή του σκάφους τους από διακινητές στα ανοικτά των Κομορών, μεταξύ των νήσων Ανζουάν και Μαγιότ, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

Στο σκάφος επέβαιναν περίπου 30 άνθρωποι – μεταξύ των οποίων, επτά γυναίκες, δύο νήπια (ηλικίας 2 και 6 ετών) και δύο βρέφη –, σύμφωνα με μαρτυρίες πέντε επιζώντων που διασώθηκαν από ψαράδες το πρωί του Σαββάτου.

Άλλα δύο θανατηφόρα ναυάγια έχουν σημειωθεί τους τελευταίους τρεις μήνες στην ίδια περιοχή. Τον Σεπτέμβριο, 12 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην προσπάθειά τους να φθάσουν με σκάφος από την Ανζουάν στη Μαγιότ. Ένα μήνα νωρίτερα, τον Αύγουστο, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ανατροπής σκάφους.

Οι Κομόρες, νησιωτικό σύμπλεγμα κοντά στις ανατολικές ακτές της Αφρικής, ανεξαρτητοποιήθηκαν το 1975 με εξαίρεση τη Μαγιότ η οποία αποφάσισε να παραμείνει υπό γαλλική κυριαρχία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

