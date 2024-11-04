Γερμανία: "Εγώ είμαι ο καγκελάριος", τόνισε ο Όλαφ Σολτς

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δεν έκρυψε σήμερα Δευτέρα τον εκνευρισμό του για τα προβλήματα του κυβερνητικού συνασπισμού, απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση προς τους εταίρους του για «σοβαρότητα».

«Εγώ είμαι ο καγκελάριος. Το θέμα είναι να ξεπερνάμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Το θέμα είναι η οικονομία και οι θέσεις εργασίας. Το θέμα είναι ο πραγματισμός και όχι η ιδεολογία. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να λυθούν και για να γίνει αυτό, πρέπει κανείς να εργάζεται σοβαρά. Αυτό είναι που περιμένω από όλους», δήλωσε ο Όλαφ Σολτς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα απόψε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Νωρίτερα, ο καγκελάριος είχε συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι) και τον υπουργό Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP), σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα που προκλήθηκε με το κείμενο θέσεων που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ο τελευταίος, και το οποίο εν πολλοίς θέτει εν αμφιβόλω τη συμμετοχή του κόμματός του στην κυβέρνηση, καθώς ζητά σχεδόν συνολική ανατροπή της ασκούμενης πολιτικής.

«Δεν θέλουμε τη ρήξη. Και υποθέτουμε ότι και οι άλλοι θα είναι πιστοί στην κυβερνητική συμφωνία και ότι θα ολοκληρώσουμε από κοινού τη δουλειά που κάνουμε εδώ», δήλωσε ο αρχηγός των Πρασίνων Ομίντ Νουριπούρ, ενώ ο κ. Χάμπεκ προειδοποίησε ότι «είναι η χειρότερη στιγμή για να διαλυθεί η κυβέρνηση» και έκανε λόγο για «άσχημες ημέρες για τη Γερμανία οι οποίες δεν συνέβαλαν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση» και εξέφρασε την κατανόησή του για την απογοήτευση των πολιτών. Έκκληση για «να συμμαζευτούμε λίγο όλοι και απλώς να κάνουμε τη δουλειά μας», απηύθυνε από την πλευρά της η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, επικαλούμενη από την Ουκρανία το «πνεύμα της διεθνούς ευθύνης».

Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ εμφανίζεται πάντως τώρα διατεθειμένος να διαθέσει στον προϋπολογισμό τους πόρους που προορίζονταν για την επιδότηση της επένδυσης της Intel, η οποία επρόκειτο να κατασκευάσει εργοστάσιο παραγωγής ημιαγωγών στη Γερμανία. Τα κονδύλια «μπορούν φυσικά τώρα να συμβάλουν στον περιορισμό του δημοσιονομικού κενού», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας, ο οποίος επιδίωκε έως τώρα να διαθέσει τους πόρους των περίπου 10 δισεκατομμυρίων σε έργα για το κλίμα. Οι τρεις εταίροι αναμένεται να έχουν νέα συνάντηση αύριο, ενόψει και της κυβερνητικής επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει την Τετάρτη το απόγευμα.

Ενδεχόμενη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα και στους Πράσινους, οι οποίοι θα εκλέξουν τη νέα ηγεσία τους στα μέσα του μήνα και σχεδίαζαν να αποφασίσουν την προεκλογική στρατηγική και το νέο τους πρόγραμμα τον επόμενο Μάρτιο. Μια πρόωρη προεκλογική εκστρατεία θα ήταν λοιπόν δύσκολη και από άποψη οργάνωσης. Αντιθέτως, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) διατείνεται ότι βρίσκεται εδώ και καιρό σε εκλογική ετοιμότητα. Ο γενικός γραμματέας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Κάρστεν Λίνεμαν δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση «πρέπει τώρα να αναλάβει την μεγαλύτερη πολιτική ευθύνη και να τελειώσει το θέμα - Η Γερμανία χρειάζεται μια επανεκκίνηση και εκλογές το συντομότερο». Ο γενικός γραμματέας της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Μάρτιν Χούμπερ ζήτησε μάλιστα από τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ να παρέμβει «και να ξεκαθαρίσει σε αυτούς που καυγαδίζουν ότι είναι ώρα για εκλογές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

