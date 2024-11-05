Εγκρίθηκε ο προτεινόμενος Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας για το χαρτοφυλάκιο των Βιώσιμων Μεταφορών και του Τουρισμού την επόμενη πενταετία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας του κ. Τζιτζικώστα στην επιτροπή μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία κράτησε πάνω από τρεις ώρες, συνεδρίασαν οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων για να αξιολογήσουν την υποψηφιότητά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την υποψηφιότητα του κ. Τζιτζικώστα καταψήφισε η νέα ακροδεξιά πολιτική ομάδα της Ευρωβουλής, η «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών», στην οποία μεταξύ άλλων ανήκει το γερμανικό κόμμα AfD, ενώ «αποχή» ψήφισε η ευρωπαϊκή Αριστερά.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελίζα Βόζενμπεργκ σχολίασε μέσω Χ ότι «η διαδικασία ήταν διαφανής και δημοκρατική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

