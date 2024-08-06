Η αλήθεια είναι πως η Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού προκάλεσε πολλές και ποικίλες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που είδαν με θετικό μάτι τα events που είχαν ετοιμάσει οι Γάλλοι διοργανωτές, ενώ, άλλοι κατέκριναν την τελετή.



Το σημείο της φαντασμαγορικής εκδήλωσης που συγκέντρωσε τα περισσότερα αρνητικά σχόλια ήταν εκείνο με την πασαρέλα και τους Dj, καθώς με τον τρόπο που καθόντουσαν έμοιαζαν σαν να αναπαριστούν τον «Μυστικό Δείπνο».



Με αφορμή αυτό λοιπόν, μια ομάδα ακτιβιστών από την Ισπανία «έντυσε» ένα λεωφορείο στα χρώματα των Ολυμπιακών Αγώνων και των Ολυμπιακών κύκλων το οποίο και κυκλοφόρησαν στους δρόμους του Παρισιού, βάζοντας από τη μια πλευρά μια εικόνα από την Τελετή Έναρξης των Αγώνων και μία από τον «Μυστικό Δείπνο». Από την άλλη πλευρά του οχήματος, υπήρχε ένας μεγάλος σταυρός και η επιγραφή: «Σταματήστε τις επιθέσεις σε Χριστιανούς».



Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, αργά το βράδυ της Δευτέρας, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση επτά άτομα που φέρεται να συμμετείχαν σε αυτή τη διαμαρτυρία.

Sept personnes ont été placées en garde à vue lundi après avoir circulé dans les rues de Paris avec un car floqué de l’inscription «Stop Attacks on Christians».



Le tout accompagné des anneaux olympiques et d’une photo du tableau «Festivités»

➡️ https://t.co/BzhnGcPvLk pic.twitter.com/X7fajRD5W5 August 6, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.