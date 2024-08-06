Λογαριασμός
Σύλληψη 7 ατόμων στο Παρίσι - Επέκριναν την τελετή έναρξης ως αντιχριστιανική - Δείτε φωτό

Συνολικά 7 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, καθώς οδήγησαν στους δρόμους του Παρισιού ένα λεωφορείο που έφερε την επιγραφή: «Σταματήστε τις επιθέσεις σε Χριστιανούς»

Σύλληψη 7 ατόμων στο Παρίσι - Επέκριναν την τελετή έναρξης και τάχθηκαν υπέρ του Χριστιανισμού

Η αλήθεια είναι πως η Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού προκάλεσε πολλές και ποικίλες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που είδαν με θετικό μάτι τα events που είχαν ετοιμάσει οι Γάλλοι διοργανωτές, ενώ, άλλοι κατέκριναν την τελετή.

Το σημείο της φαντασμαγορικής εκδήλωσης που συγκέντρωσε τα περισσότερα αρνητικά σχόλια ήταν εκείνο με την πασαρέλα και τους Dj, καθώς με τον τρόπο που καθόντουσαν έμοιαζαν σαν να αναπαριστούν τον «Μυστικό Δείπνο».

Με αφορμή αυτό λοιπόν, μια ομάδα ακτιβιστών από την Ισπανία «έντυσε» ένα λεωφορείο στα χρώματα των Ολυμπιακών Αγώνων και των Ολυμπιακών κύκλων το οποίο και κυκλοφόρησαν στους δρόμους του Παρισιού, βάζοντας από τη μια πλευρά μια εικόνα από την Τελετή Έναρξης των Αγώνων και μία από τον «Μυστικό Δείπνο». Από την άλλη πλευρά του οχήματος, υπήρχε ένας μεγάλος σταυρός και η επιγραφή: «Σταματήστε τις επιθέσεις σε Χριστιανούς».

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, αργά το βράδυ της Δευτέρας, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση επτά άτομα που φέρεται να συμμετείχαν σε αυτή τη διαμαρτυρία.

