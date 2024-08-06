Ιταλία: Αυξάνονται τα διακοποδάνεια

Αυξάνονται οι Ιταλοί οι οποίοι ζητούν διακοποδάνεια από τις τράπεζες, για να μπορέσουν να πάνε διακοπές.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα, τα διακοποδάνεια των Ιταλών, το τελευταίο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 2% και σε ετήσια βάση κατά 12%.

Από την αρχή του 2024 στην Ιταλία οι τράπεζες χορήγησαν, για τον σκοπό αυτό, πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά μέσο όρο, οι Ιταλοί έλαβαν 5.425 ευρώ σε διακοποδάνεια, τα οποία θα επιστρέψουν σε πενήντα μηνιαίες δόσεις. Επιλέγουν τα διακοποδάνεια κυρίως νέοι, με μέσο όρο ηλικίας 38 ετών. Ο ένας στους τρεις είναι νεότερος των τριάντα ετών.

Παράλληλα, φέτος, 6,5 εκατομμύρια Ιταλοί δεν πρόκειται να πάνε διακοπές. Το 60% δήλωσε ότι δεν μπορεί να "αποδράσει" από τον μόνιμο τρόπο κατοικίας του, εξαιτίας οικονομικής στενότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

