Μπάιντεν για θάνατο Σινουάρ: Μια καλή ημέρα για το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τον κόσμο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε απόψε ότι ο θάνατος του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ είναι μια «ευκαιρία» για την πολιτική διευθέτηση στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς την ισλαμιστική οργάνωση στην εξουσία.

«Νωρίς σήμερα το πρωί οι ισραηλινές αρχές ενημέρωσαν τη διεθνή ομάδα ασφαλείας μου, ότι σε μια αποστολή στη Γάζα σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ. Το τεστ DNA επιβεβαίωσε πως ο Σινουάρ είναι νεκρός.Η Χαμάς δεν είναι πλέον σε θέση να διαπράξει άλλη μια 7η Οκτωβρίου». υπογράμμισε.

«Ο Γιαχία Σινουάρ ήταν ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων. Αυτό το εμπόδιο δεν υπάρχει πλέον. Αλλά απομένει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν είπε ότι θα μιλήσει σύντομα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με άλλα ηγετικά στελέχη του Ισραήλ για να τους συγχαρεί αλλά και για να συζητήσουν πώς θα επιστρέψουν οι όμηροι στις οικογένειές τους και πώς θα τερματιστεί «μια και καλή» αυτός ο πόλεμος «που έχει προκαλέσει τόση καταστροφή σε αθώους ανθρώπους».

Μπάιντεν και Νετανιάχου θα συνεργαστούν για την απελευθέρωση των ομήρων μετά τον θάνατο του Σινουάρ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, σήμερα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Τζο Μπάιντεν δήλωσαν σήμερα ότι θα συνεργαστούν για να προωθήσουν την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας τους, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχάρη τον Νετανιάχου για τον θάνατο του ηγέτη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Οι δύο ηγέτες θεωρούν επίσης ότι αυτό είναι "μια ευκαιρία για να προωθηθεί η απελευθέρωση των ομήρων" και θα "συνεργαστούν για την επίτευξη αυτού του στόχου", ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

