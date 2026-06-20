Και τώρα... τρέχει η Εθνική γυναικών. Μετά από ένα συναρπαστικό ματς στο οποίο βρέθηκε να προηγείται 2-1, η Ελλάδα, υπέστη «μπλακ άουτ» στα τέλη του 4ου σετ, αλλά και στο τάι μπρέικ και μοιραία ηττήθηκε 3-2 σετ από τη Λετονία, χάνοντας έδαφος για την τετράδα.

Πρώτη ήττα για τη «γαλανόλευκη» στο European League και πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά, καθώς η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου, χρειάζεται οπωσδήποτε «καθαρή» νίκη (3-0 ή 3-1 σετ) την Κυριακή (21/6) κόντρα στην οικοδέσποινα Λετονία, για να ελπίζει.

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