Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βόλεϊ Γυναικών: Η Λετονία έσπασε το αήττητο της Ελλάδας στο Εuropean League

Πληγώθηκε η Εθνική και η τετράδα δυσκολεύει. Η «γαλανόλευκη» παρότι βρέθηκε να προηγείται 2-1, είδε τη Λετονία να επιστρέφει στο 4ο και στο τάι μπρέικ και να επικρατεί 3-2 σετ για την 5η αγωνιστική

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Βόλεϊ Γυναικών

Και τώρα... τρέχει η Εθνική γυναικών. Μετά από ένα συναρπαστικό ματς στο οποίο βρέθηκε να προηγείται 2-1, η Ελλάδα, υπέστη «μπλακ άουτ» στα τέλη του 4ου σετ, αλλά και στο τάι μπρέικ και μοιραία ηττήθηκε 3-2 σετ από τη Λετονία, χάνοντας έδαφος για την τετράδα.

Πρώτη ήττα για τη «γαλανόλευκη» στο European League και πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά, καθώς η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου, χρειάζεται οπωσδήποτε «καθαρή» νίκη (3-0 ή 3-1 σετ) την Κυριακή (21/6) κόντρα στην οικοδέσποινα Λετονία, για να ελπίζει.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: εθνική Ελλάδος βόλει
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark

Απόρρητο