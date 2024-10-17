Διεθνείς αντιδράσεις για τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ

«Βάναυσο δολοφόνο και τρομοκράτη που ήθελε να καταστρέψει το Ισραήλ και τον λαό του» χαρακτήρισε τον Γιαχία Σινουάρ η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ.

«Ως εγκέφαλος το τρόμου της 7ης Οκτωβρίου, έσπειρε θάνατο σε χιλιάδες ανθρώπους και προκάλεσε αμέτρητα δεινά σε μια ολόκληρη περιοχή. Η Χαμάς πρέπει τώρα να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να καταθέσει τα όπλα, τα βάσανα του λαού της Γάζας πρέπει επιτέλους να τελειώσουν», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι είπε ότι «δεν θα θρηνήσει τον θάνατο ενός τρομοκράτη ηγέτη όπως ο Σινουάρ». «Έχω επίγνωση, όπως και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι (η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ) δεν πυροδότησε μόνο την πιο σκοτεινή, φονική ημέρα για τον εβραϊκό λαό μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και περισσότερο από έναν χρόνο σύγκρουσης και αβάσταχτου αριθμού θυμάτων μεταξύ των άμαχων Παλαιστίνιων επίσης», τόνισε.

Ο Τσακ Σούμερ, ο Δημοκρατικός επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία των ΗΠΑ, είπε ότι «Ο Σινουάρ με τις πεποιθήσεις και τις πράξεις του προκάλεσε μεγάλο πόνο στον ισραηλινό και τον παλαιστινιακό λαό». «Προσεύχομαι, η εξάλειψή του από το προσκήνιο να ανοίξει τον δρόμο για να επιστρέψουν αμέσως στα σπίτια τους όλοι οι όμηροι, συμπεριλαμβανομένων και των 7 Αμερικανών», συνέχισε, ζητώντας επίσης τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες, να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ισραηλινού λαού και να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια «και ένας νέος δρόμος προς τα εμπρός» για τον λαό της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ «εξόντωσε τον Γιαχία Σινουάρ, τον ηγέτη της Χαμάς και αρχιτέκτονα της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου (2023). Χθες, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πολλοί ρώτησαν γιατί είμαστε ακόμη στη Γάζα, έναν χρόνο μετά τις ωμότητες της 7ης Οκτωβρίου. Σήμερα έλαβαν την απάντηση. Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία (…) Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας και να εξοντώσουμε τα τέρατα της Χαμάς», είπε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.