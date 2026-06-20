Ο Ετιέν Καμαρά υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου, στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης».

Ο πρόεδρος του «τριφυλλιού», μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη, καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλευρό του Καμαρά εκτός από τους μάνατζέρ του, βρέθηκε και το προσωπικό του επιτελείο των social media που τον έχει ακολουθήσει στην Ελλάδα.

Οσον αφορά τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αυτή ήταν η τρίτη επίσκεψή του στο «Γ. Καλαφάτης», μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δείγμα της διάθεσής του να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα.

Στο περιθώριο της επίσκεψής του, ο Γιάννης Αλαφούζος είχε συζητήσεις με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Στέφανο Κοτσόλη, ενημερώθηκε για την πορεία των μεταγραφικών κινήσεων και την εξέλιξη της προετοιμασίας, ενώ είχε συνάντηση και με τον προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ, προκειμένου να αξιολογηθεί η λειτουργία της ομάδας σε αυτό το στάδιο.

Από τη στιγμή που για αύριο Κυριακή (21/06) δεν υπάρχει προγραμματισμένη προπόνηση, ο Καμαρά θα ταξιδέψει με την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Τέλος, σήμερα (20/06) το απόγευμα οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο.

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