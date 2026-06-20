Σε... θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι «το Ιράν δεν ελέγχει» την περιοχή και ότι η ροή των πλοίων συνεχίζεται κανονικά.

Οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η ροή των πλοίων από το Ορμούζ, θα συνεχιστεί κανονικά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της CENTCOM.

Ιράν: Έκλεισε για όλα τα πλοία το Ορμούζ

Λίγες ώρες νωρίτερα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, λόγω παραβίασης των όρων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Κατανόησης. Πιο συγκεκριμένα, η Τεχεράνη κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει τη Συμφωνία, καθώς συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, μάλιστα, προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή και απείλησαν με «περαιτέρω μέτρα», αν συνεχιστεί η παραβίαση της εκεχειρίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, καθώς θεωρεί ότι παραβιάστηκαν οι όροι του Μνημονίου Κατανόησης με τις ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη αντιδρά εκ νέου στις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι οποίες συνεχίζονται παρά την εκεχειρία που συμφώνησαν και ανακοίνωσαν τόσο το Τελ Αβίβ, όσο και η ένοπλη οργάνωση την Παρασκευή.

Στην ανακοίνωσή της, η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν προειδοποιεί ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και απειλεί ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο, θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες.

Το πρακτορείο FARS μετέδωσε ότι ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ανέφερε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία θα ταξιδέψει στην Ελβετία, με βασικό της στόχο, στην παρούσα φάση, να απαιτήσει την εκπλήρωση των δεσμεύσεων από τις ΗΠΑ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η Τεχεράνη τηρεί τις δεσμεύσεις της και ότι οι ΗΠΑ, με βάση της Συμφωνία, είναι υποχρεωμένες να αναγκάσουν με κάθε τρόπο το Ισραήλ, να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο,

Ο Ιρανός εκπρόσωπος τονίζει επίσης, ότι αν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, θα προβούν «στα απαραίτητα μέτρα», αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο.

Πρόσθεσε, δε, ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να υπογράψει καμία συμφωνία, αν δεν υλοποιηθούν πρώτα όλες οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι ΗΠΑ, όπως αυτές συμφωνήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στο κείμενο που υπεγράφη στο Μνημόνιο Κατανόησης.

Με ανακοίνωσή του το IRPG, καλεί όλα τα πλοία που πλέουν στην περιοχή να συμμορφωθούν στις οδηγίες τους μέχρι νεωτέρας. Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγορούν ευθέως το Ισραήλ ότι παραβιάσει τους όρους της Συμφωνίας και απειλεί με αντίποινα.

Πηγή: skai.gr

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