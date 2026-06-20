Ελπίδα για τη Δημοκρατία: «Τουρκικά αλιευτικά παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

Ανακοίνωση με αφορμή τη δραστηριότητα των τουρκικών αλιευτικών σκαφών στα ελληνικά χωρικά ύδατα στα Δωδεκάνησα, εξέδωσε η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»:

Το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη παρουσία και την παράνομη δραστηριότητα τουρκικών αλιευτικών σκαφών, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, πρόσφατα και στην περιοχή της Ρω και του Καστελόριζου.

Η κατάσταση αυτή δεν συνιστά μόνο παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά πλήττει και το εισόδημα των Ελλήνων αλιέων, οι οποίοι βλέπουν τους θαλάσσιους πόρους μας να υφίστανται παράνομη εκμετάλλευση.

Η επίκληση του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης δεν μπορεί να δικαιολογεί δραστηριότητες που, λόγω της χαμηλής ταχύτητας πλεύσης των 2 ναυτικών μιλίων και της πραγματικής αλιευτικής δράσης, υπερβαίνουν κατάφωρα το πλαίσιο που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.

Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την εφαρμογή του νόμου και την αποτελεσματική προστασία των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει σαφείς οδηγίες στο Λιμενικό Σώμα και στο Πολεμικό Ναυτικό, ώστε να αποτρέπεται άμεσα κάθε παράνομη αλιευτική δραστηριότητα και να απομακρύνονται οι παραβάτες από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Πολύ περισσότερο που οι παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων την τελευταία δεκαετία έχουν ξεπεράσει τις 20.000.

Επιτέλους η προστασία της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, των θαλάσσιων πόρων και της αξιοπρεπούς διαβίωσης των Ελλήνων αλιέων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και αναγκαία προϋπόθεση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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