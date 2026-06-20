Φιλικό της ΑΕΚ με τη Σάμσουνσπορ στην Ολλανδία

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου έχει ήδη ξεκινήσει στην ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα στις αρχές Ιουλίου προκειμένου να πιάσει δουλειά ενόψει της προετοιμασίας.

Οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης θα περάσουν από τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις στις 3 Ιουλίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα η αποστολή θα αναχωρήσει για το Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Κατόπιν επιθυμίας του Σέρβου τεχνικού, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρκετές φιλικές αναμετρήσεις, ώστε η ομάδα να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις της. Στο πρώτο κομμάτι της παραμονής στην Ολλανδία έχουν ήδη προγραμματιστεί τρία τεστ, με πρώτο αυτό απέναντι στη Ντε Γκράαφστσαπ στις 12 Ιουλίου και ακόμη δύο στις 15 και 18 του μήνα.

Η ΑΕΚ θα επιστρέψει εκ νέου στο Άπελντορν στις 23 Ιουλίου για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της και, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε Τούρκος δημοσιογράφος μέσω του X, ένα από τα φιλικά που έχουν κλειστεί είναι απέναντι στη Σαμσουνσπόρ στις 29 Ιουλίου.



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