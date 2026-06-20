Κι ενώ Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες οδεύουν στην Ελβετία για να συζητήσουν για το τέλος του πολέμου, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν κλείσει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ, καθώς θεωρούν πως οι επιθέσεις του Τελ Αβίβ στον Λίβανο, σηματοδοτούν παραβίασης της εκεχειρίας. Για τους Φρουρούς, Ισραήλ και ΗΠΑ είναι «ένα» και δεν καλύπτονται από το ότι ο Τραμπ δεν συμφωνεί με την πολεμική τακτική του Νετανιάχου. Ακούστε το ανατριχιαστικό ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο οι Φρουροί της Επανάστασης εξηγούν ότι το Στενό είναι και πάλι κλειστό.

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Προσοχή! Προσοχή! Προσοχή!

Προς όλα τα πλοία της περιοχής. Αυτή είναι μία ανακοίνωση των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης.

Λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο και την παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, κλείνουμε το Στενό του Ορμούζ. Επαναλαμβάνουμε, το Στενό είναι κλειστό. Να μην επιχειρήσει κανείς την διέλευση!

Πηγή: skai.gr

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