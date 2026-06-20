Πόσα κέρδισε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ για την... «αστεία» διαφήμιση της DoorDash;

Τουλάχιστον 1 εκατ. δολάρια κέρδισε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ για τη σατιρική διαφήμιση που έκανε για λογαριασμό της DoorDash.

Ο μεγαλύτερος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ δέχτηκε αρνητικές αντιδράσεις στο διαδίκτυο για τη διαφήμιση, στην οποία υπονοεί ότι παρακολουθεί το Μουντιάλ 2026 από το σπίτι για να αποφύγει τη συνάντηση με την οικογένειά του.

«Μάλλον αναρωτιέστε γιατί παρακολουθώ το Παγκόσμιο Κύπελλο από το σπίτι. Δεν είναι ότι δεν έχω εισιτήρια», λέει στη διαφήμιση.

«Εμ, είναι επειδή… είναι μεγάλη ιστορία», συμπηρώνει.

Το teaser για τη διαφήμιση κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα — μόλις λίγες μέρες αφότου η 14χρονη αδελφή του Χάρπερ, εντοπίστηκε να προσπαθεί να τον συναντήσει στο Λος Άντζελες.

Πηγή που γνωρίζει καλά την υπόθεση, δήλωσε στο Page Six: «Το να γυρίσεις μια διαφήμιση βασισμένη στην απομόνωση από την οικογένεια σαν να είναι αστείο, ενώ η οικογένειά του είναι συντετριμμένη είναι φρικτό…»



Πηγή: skai.gr

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