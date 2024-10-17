Ταγιάνι: O θάνατος του Σινουάρ να φέρει κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρθηκε στην είδηση του θανάτου του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

"Όπως φαίνεται, ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, δολοφονήθηκε και θεωρώ ότι από αυτή την άποψη το Ισραήλ προχώρησε σε πράξη αυτοάμυνας. Εύχομαι ο θάνατος του στρατιωτικού ηγέτη της Χαμας να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και θα αναφερθώ στο όλο αυτό θέμα κατά την επίσκεψή μου στο Ισραήλ την ερχόμενη Δευτέρα", τόνισε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

