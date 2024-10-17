Μετά την ανακοίνωση της είδησης ότι ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ έπεσε νεκρός μετά από αεροπορική επίθεση το μεσημέρι της Πέμπτης στη Ράφα, εγείρεται ένα σημαντικό ερώτημα: θα δώσει αυτό οριστικό τέλος στον αιματηρό πόλεμο στη Γάζα;

Ένα βασικό επιχείρημα που συνηγορεί υπέρ του «ναι» είναι ότι ο Σινουάρ αποτελούσε τον βασικό «αρχιτέκτονα» του μακελειού της 7ης Οκτωβρίου, λειτουργώντας ως ο τελευταίος αρχηγός της Χαμάς στη Γάζα, που ήταν υπεύθυνος για τη στρατιωτική αντίσταση της περιοχής. Κάτι βασικότερο όμως: μετά από αυτήν την εξέλιξη ίσως έφτασε η ώρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου να ανακηρύξει τη χώρα του ως «νικήτρια» του πολέμου.

Από την άλλη, αμείλικτες παραμένουν οι άμεσες επιπτώσεις από τις συγκρούσεις στη Γάζα, κυρίως με τους 101 νεκρούς και αιχμαλώτους Ισραηλινούς ομήρους. Επομένως, η εξάλειψη της Χαμάς ως πολιτική και διοικητική δύναμη στον παλαιστινιακό θύλακα παραμένει ακόμα ανοιχτό μέτωπο, με τα ερωτηματικά να παραμένουν για το το πότε και το γιατί ο Νετανιάχου θα θελήσει να τελειώσει ή να παρατείνει τον πόλεμο.

Βέβαια, ζυγίζοντας καθεμία από τις παραπάνω παραμέτρους, παραδόξως δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές ότι ο Σινουάρ σκότωσε κάποιον όμηρο λίγο πριν εξουδευερωθεί από τις IDF, πράγμα ανέλπιστο καθώς σε όλη τη διάρκεια του πολέμου οι ισραηλινές Μυστικές Υπηρεσίες ισχυρίζονταν ότι διέθεταν στοιχεία που αποδείκνυαν ότι ο ίδιος περιβαλλόταν από ομήρους.

Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι που πίστευαν πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν επίγνωση της ακριβούς τοποθεσίας του, ωστόσο δεν διν΄ποταν το «πράσινο φως» για χτύπημα, γιατί υπήρχαν όμηροι γύρω του.

Η μοίρα των ομήρων

Μια πιθανή εξήγηση, αν όντως δεν υπήρχαν όμηροι δίπλα του, είναι ότι οι 6 αιχμάλωτοι που σκοτώθηκαν στη Ράφα τέλη Αυγούστου, ήταν οι ίδιοι που ο Σινουάρ κρατούσε μαζί του από την αρχή του πολέμου. Κάτι τέτοιο θα είχε μια βάση, αν αναλογιστεί κανείς ότι ένας από αυτούς, ο Χερς Γκόλντμπεργκ Πόλιν, αποτελούσε άτομο με υψηλό προφίλ ως ένας από τους πιο «πολύτιμους» αιχμαλώτους της Χαμάς.

Αν ευσταθεί αυτό, νέα ερωτήματα δημιουργούνται αναφορικά με το γιατί ο Σινουάρ έπαψε να τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινη ασπίδα τη στιγμή που οι IDF βρίσκονταν σχετικά κοντά, χωρίς όμως να σκοπεύουν να τον εξολοθρεύσουν.

Σε κάθε περίπτωση, τώρα η Χαμάς θα σκοτώσει τους υπόλοιπους ομήρους; Ή μήπως κάποιος άλλος θα αναλάβει τη μοίρα τους και θα τους κρατήσει ζωντανούς για διαπραγματεύσεις;

Αν η οργάνωση επιλέξει να τους κρατήσει στη ζωή, τα πάντα βρίσκονται στο τραπέζι.

Πηγή: skai.gr

