Επιμένουν τα δημοσιεύματα στη Σερβία. Σύμφωνα με το γνωστό «Sport Klub», οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται να ολοκληρωθούν θετικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, ο πολυνίκης προπονητής της Ευρώπης, ο οποίος έχει οδηγήσει τους «πράσινους» στην κατάκτηση πέντε ευρωπαϊκών τίτλων, δεν θα έχει μόνο ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές απολαβές που φτάνουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά και πλήρη αυτονομία στη λειτουργία της ομάδας και στις αγωνιστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα πάντα με το εν λόγω δημοσίευμα, βασικό σημείο των συζητήσεων με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ήταν η απόλυτη ελευθερία στη λήψη αποφάσεων, ενώ εξετάζεται και η διάρκεια του συμβολαίου, η οποία μπορεί να είναι διετής με προοπτική επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο.

Τέλος, τονίζεται πως στόχος της διοίκησης είναι η συμφωνία να ολοκληρωθεί πριν τις 22 Ιουνίου, ημέρα των γενεθλίων του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ώστε η πιθανή επιστροφή του Σέρβου τεχνικού να αποτελέσει ένα συμβολικό «δώρο» προς τους φιλάθλους μετά από μια απαιτητική σεζόν.





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