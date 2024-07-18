Ο Τζο Μπάιντεν έχει γίνει αποδέκτης σφοδρών πιέσεων για να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα με τον ίδιο ωστόσο να αντιστέκεται σθεναρά και να επαναλαμβάνει με κάθε τρόπο στους αμφισβητίες του ότι δεν παραιτείται.

Παρά την αρχική και δημόσια επιμονή του, τις τελευταίες εβδομάδες έχει αρχίσει να διαφαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδεχομένως να σκέφτεται να υποκύψει στις εκκλήσεις των Δημοκρατικών, θέτοντας ωστόσο τους λόγους που θα τον οδηγούσαν στο να παραιτηθεί.

Ο Μπάιντεν σε συνεντεύξεις του έχει επικαλεστεί τους εξής λόγους που θα τον έκαναν να επανεξετάσει την υποψηφιότητά του:

Θεϊκή παρέμβαση

Αρχικά ο Μπάιντεν δήλωσε ότι μόνο με «θεϊκή παρέμβαση» θα αποσυρόταν από την κούρσα, σχόλιο που από πολλούς ερμηνεύτηκε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε καμία πρόθεση να παραιτηθεί.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο ABC News, την πρώτη μετά την εμφάνισή του στο ντιμπέιτ, ο παρουσιαστής Τζορτζ Στεφανόπουλος ρώτησε τον 81χρονο Μπάιντεν αν είναι πεπεισμένος ότι μόνο αυτός θα μπορούσε να νικήσει τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του, Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχω πείσει τον εαυτό μου για δύο πράγματα», είπε ο Μπάιντεν. «Είμαι ο πιο ικανός άνθρωπος για να τον νικήσω και ξέρω πώς να το κάνω».

Ερωτηθείς από τον Στεφανόπουλο αν θα παραιτείτο εάν πειστεί ότι δεν μπορεί να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Μπάιντεν απάντησε «Εξαρτάται. Εννοώ, αν ο Παντοδύναμος Κύριος βγει και μου το πει αυτό, μπορεί να το κάνω».

Αν το επέβαλαν οι αριθμοί

Κανένας πολιτικός δεν θέλει ποτέ να χάσει – και φαίνεται ότι ο Μπάιντεν θα ήταν πρόθυμος να αποχωρήσει αν είχε την αριθμητική απόδειξη ότι αυτό θα συμβεί.

Σε συνέντευξη Τύπου στο κλείσιμο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα, ο Μπάιντεν ρωτήθηκε εάν θα παραμέριζε εφόσον οι βοηθοί του τού έδειχναν ότι η Αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις θα ήταν ισχυρότερος αντίπαλος απέναντι στον Τραμπ.

Η αρχική απάντηση του Μπάιντεν ήταν «όχι», αλλά στη συνέχεια είπε «εκτός κι αν μου πουν δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις. Κανείς δεν το λέει αυτό. Καμία δημοσκόπηση δεν το λέει αυτό».

Οι περιορισμένες διαθέσιμες δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν ότι οι δύο υποψήφιοι είναι κοντά σε ποσοστά με αρκετές να δίνουν στον Τραμπ ένα ελαφρύ προβάδισμα, ενώ άλλες δεν δείχνουν κανέναν από τους δύο να προηγείται.

Ένα μοιραίο ατύχημα

Ο Μπάιντεν δεν ρωτήθηκε ευθέως, αλλά έθεσε ο ίδιος το σενάριο.

Καθώς ο Speedy Morman, παρουσιαστής στο ψυχαγωγικό δίκτυο Complex, ολοκλήρωνε τη συνέντευξή του με τον Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα στο Ντιτρόιτ, ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο: «Θα σας δούμε 1000% στο ψηφοδέλτιο του Νοεμβρίου;»

Ο Μπάιντεν απάντησε: «Εκτός και αν με χτυπήσει τρένο, ναι».

Μια ιατρική πάθηση που δεν έχει διαγνωστεί ακόμη

Στη διάρκεια συνέντευξης με τον δημοσιογράφο της BET, Εντ Γκόρντον, ο Μπάιντεν ρωτήθηκε εάν υπήρχαν παράγοντες που θα τον έκαναν να επανεκτιμήσει την υποψηφιότητά του.

Δεν επανέλαβε τους άλλους λόγους που είχε αναφέρει προηγουμένως, αλλά επικαλέστηκε έναν νέο.

«Αν είχα κάποια ιατρική πάθηση», είπε ο Μπάιντεν στον Γκόρντον. «Αν οι γιατροί μου έλεγαν, «έχεις αυτό το πρόβλημα».



Πηγή: skai.gr

