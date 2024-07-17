Ο Τζο Μπάιντεν είπε σε συνέντευξη που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη ότι θα επανεκτιμούσε το ενδεχόμενο να παραμείνει στην προεδρική κούρσα εάν κάποιος γιατρός του έλεγε ευθέως ότι είχε μια ιατρική πάθηση και θα έκρινε απαραίτητη την απόσυρσή του.

Στη συγκεκριμένη απάντηση ο Μπάιντεν προέβη όταν ρωτήθηκε στη διάρκεια συνέντευξης με τον Ed Gordon της BET News αν υπήρχε κάτι που θα τον έκανε να επαναξιολογήσει την παραμονή του στην κούρσα, όπως μεταδίδουν οι New York Times.

«Αν είχα κάποια ιατρική πάθηση, αν κάποιος, αν οι γιατροί έρχονταν σε εμένα και μου έλεγαν, έχετε αυτό το πρόβλημα», είπε ο Μπάιντεν.

Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά διαφορετικών δηλώσεων σχετικά με το τι θα μπορούσε να τον κάνει να το ξανασκεφτεί. Σε συνέντευξή του στο ABC News αυτόν τον μήνα, ο Μπάιντεν είπε ότι θα εγκατέλειπε μόνο εάν του το έλεγε ο «Κύριος Παντοδύναμος». Σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσιγκτον αρκετές ημέρες αργότερα, είπε ότι θα παρέμενε στην κούρσα εκτός αν του αποδείκνυε το επιτελείο του ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κερδίσει.

Παράλληλα, η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών ανέβαλε κατά μία εβδομάδα τη διαδικασία απόδοσης του επίσημου χρίσματος στον Μπάιντεν καθώς οι ψηφοφόροι του κόμματος και πολλοί από τους κορυφαίους αξιωματούχους του συνεχίζουν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την υποψηφιότητά του.

Κορυφαία στελέχη του κόμματος ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.



