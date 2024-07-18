Δικαστήριο στην Ιταλία διέταξε δημοσιογράφο να καταβάλει 5.000 ευρώ ως αποζημίωση στην πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, επειδή χλεύασε το ύψος της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε αυτό που ορίστηκε ως «body shaming».

Στη δημοσιογράφο με έδρα το Μιλάνο Τζούλια Κορτέσε, επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 1.200 ευρώ με αναστολή. Το περιστατικό χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2021, ένα χρόνο πριν η ακροδεξιά κυβέρνηση συνασπισμού της Μελόνι ανέλθει στην εξουσία.

Η κόντρα ξεκίνησε όταν η 36χρονη δημοσιογράφος δημοσίευσε στο X μια ψεύτικη φωτογραφία της Μελόνι με τον Ιταλό δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι. Η Μελόνι αντέδρασε γράφοντας ότι πρόκειται για «παραποιημένη φωτογραφία» ήταν «μοναδικής βαρύτητας» και ανακοίνωσε πως θα κινηθεί νομικά εναντίον της δημοσιογράφου.

Σε δύο ακόμη tweets την ίδια μέρα, η Κορτέζε προχώρησε σε προσβλητικές αναρτήσεις σχετικά με το ύψος της. «Δε με τρομάζεις, Τζόρτζια Μελόνι. Εξάλλου, είσαι μόνο 1,2 μέτρα (4 πόδια) ψηλή. Δεν μπορώ καν να σε δω» έγραφε το ένα από αυτά.

Η Κορτέσε αν και αθωώθηκε για το tweet που συνέκρινε τη Μελόνι με τον Μουσολίνι, καταδικάστηκε για τα δύο τελευταία ως δυσφημιστικά. «Υπάρχει [ένα] κλίμα δίωξης. Δε νιώθω ότι έχω πλέον την ελευθερία να γράφω για αυτήν την κυβέρνηση, γιατί από τη στιγμή που προσδιορίζεσαι ως ακατάλληλη δημοσιογράφος για αυτήν την κυβέρνηση, δεν αφήνουν τίποτα να περάσει», είπε η Κορτέζε στην ιστοσελίδα Guardian.

Η δημοσιογράφος μπορεί να ασκήσει έφεση, αλλά δεν έχει αποφασίσει αν θα προχωρήσει τη δικαστική διαμάχη. «Το να συνεχίσω κινδυνεύει να μου κοστίσει πολύ και δεν ξέρω πώς θα τελειώσει», είπε.

Ο δικηγόρος της Μελόνι δήλωσε ότι θα δωρίσει τα 5.000 ευρώ σε φιλανθρωπικούς σκοπούς όταν τελεσιδικήσει η υπόθεση και καταβληθούν τα χρήματα.

Σύμφωνα με διάφορα ιταλικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, η Μελόνι έχει ύψος 1,63.

Πάντως, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν κινείται πρώτη φορά κατά δημοσιογράφου ή κάποιου που της έχει ασκήσει δημόσια κριτική. Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, η κυβέρνησή της έχει κατηγορηθεί για στρατηγική χρήση αγωγών συκοφαντικής δυσφήμισης για να φιμώσει δημοσιογράφους και διανοούμενους.

Πηγή: skai.gr

