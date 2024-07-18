Η Ρωσία πρόσθεσε την Πέμπτη το think tank Carnegie για τη Διεθνή Ειρήνη στη λίστα με τις «ανεπιθύμητες οργανώσεις», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax το οποίο επικαλείται το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το Carnegie αποτελεί ένα από τα κορυφαία δυτικά think-tanks που παράγουν αναλύσεις για τη Ρωσία. Η συμπερίληψή του στη λίστα των «ανεπιθύμητων οργανώσεων» στην οποία η Μόσχα έχει βάλει πλήθος ρωσικών ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης καθώς και δυτικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών, θα μπορούσε να οδηγήσει στην τιμωρία από τις αρχές οποιονδήποτε εργάζεται για αυτό ή μοιράζεται το περιεχόμενό του στο διαδίκτυο.



