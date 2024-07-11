Το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, διενεργεί κρυφές δημοσκοπήσεις για να μετρήσει τη δύναμη της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις απέναντι σε εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη αυτή την εβδομάδα και ανατέθηκε για ανάλυση στην ομάδα που τρέχει την προεκλογική εκστρατεία του Μπάιντεν, σύμφωνα με τους ΝΥΤ, είναι η πρώτη μετά το ντιμπέιτ που συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου επιδιώκουν να «μετρήσουν» την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δεν έχει διευκρινιστεί γιατί διεξήχθη η έρευνα ή τι σχεδίαζε να κάνει το επιτελείο Μπάιντεν με τα αποτελέσματα. Όπως επισημαίνουν οι ΝΥΤ, η έρευνα θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει επιχείρημα απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο είτε προς την κατεύθυνση της δικαίωσης των φωνών εκείνων που τον καλούν να αποσυρθεί είτε ως απόδειξη ότι ο Μπάιντεν εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια επιλογή των ψηφοφόρων.

Η κίνηση έρχεται καθώς ορισμένοι βοηθοί και σύμβουλοι του Μπάιντεν εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές και προσπαθούν να βρουν τρόπους για να τον πείσουν να εγκαταλείψει την κούρσα.

Σύμφωνα με τους New York Times ενώ ορισμένοι από τους κορυφαίους βοηθούς του Μπάιντεν υποστήριξαν ιδιωτικά ότι η Καμάλα Χάρις δεν θα μπορούσε να κερδίσει τις εκλογές, οι δωρητές και άλλοι υποστηρικτές της αντιπροέδρου πιστεύουν ότι μπορεί να βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση μετά το ντιμπέιτ.



