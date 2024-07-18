Τηλεφωνική επικοινωνία με τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ και υποψήφιο στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Τούρκος πρόεδρος καταδίκασε εκ νέου την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ και εξέφρασε τη θλίψη του και τις ευχές του για περαστικά.

Ο πρόεδρος Ερντογάν χαρακτήρισε την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Τραμπ επίθεση κατά της δημοκρατίας και δήλωσε ότι η γενναία στάση του Αμερικανού τέως προέδρου μετά την αποτρόπαια επίθεση ήταν αξιοθαύμαστη, ότι η συνέχιση του προεκλογικού του προγράμματος χωρίς διακοπή ενίσχυσε τη δημοκρατία και ότι αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ένδειξη εμπιστοσύνης στη σοφία του αμερικανικού λαού.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο Τραμπ επέδειξε ισχυρή ηγεσία με τα κατευναστικά μηνύματα ενότητας που έστειλε για να μειώσει την πόλωση και την ένταση μετά την απόπειρα δολοφονίας και τον συνεχάρη για την επίσημη ανάδειξή του ως υποψήφιου Προέδρου των ΗΠΑ από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Τέλος, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο θα είναι επωφελείς για τον αμερικανικό λαό και τις σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

