Μεγαλώνει το χάσμα στις δημοσκοπήσεις μεταξύ των δύο υποψηφίων για την αμερικανική προεδρία, του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που έρχεται στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Emerson College ο Ντόναλντ Τραμπ παίρνει σαφές προβάδισμα έναντι του αντιπάλου του στις κρίσιμες πολιτείες μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Σε εθνικό επίπεδο ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται με 44% έναντι του Μπαίντεν που έρχεται πίσω με 38%.

Συγκεκριμένα, στην Αριζόνα ο Ντόναλντ Τραμπ καταγράφει προβάδισμα με ποσοστό 46% έναντι 36% του Μπάιντεν. Στην Τζόρτζια, ο Τραμπ προηγείται με 44% έναντι του Μπάιντεν με 39%. Στο Μίσιγκαν, μία ακόμη σημαντική πολιτεία ο Τραμπ προηγείται με 43% και ακολουθεί ο Μπάιντεν με 40%. Μπροστά είναι ο Τραμπ και στη Νεβάδα με 43% έναντι του Μπάιντεν με 40%. Στη Βόρεια Καρολίνα o Τραμπ προηγείται με 47% και ακολουθεί ο Μπάιντεν με 38%. Μεγάλη είναι η διαφορά των δύο υποψηφίων και στην Πενσυλβάνια με τον Τραμπ να προηγείται με 6 μονάδες μπροστά με ποσοστό 46% έναντι του Μπάιντεν που συγκεντρώνει 40%.

Τέλος, στο Ουισκόνσιν ο Τραμπ έρχεται πρώτος με 46% και ακολουθεί ο Μπάιντεν με 43%.

Πηγή: skai.gr

