Άμεση ήταν η αντίδραση του Κρεμλίνου στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, αναφορικά με το ζήτημα της χρήσης δυτικών όπλων από τους Ουκρανούς, που αποτελεί σημείο σφοδρής αντιπαράθεσης Ρωσίας – Δύσης τις τελευταίες ημέρες.

«Κυνική και απρεπή» χαρακτήρισε τη δήλωση του Τζο Μπάιντεν ότι η Ουάσιγκτον δεν επιτρέπει στους Ουκρανούς να χρησιμοποιήσουν αμερικανικά όπλα για να χτυπήσουν τη Μόσχα, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν.

«Η παρατήρηση του Μπάιντεν είναι τόσο κυνική και απρεπής που αναρωτιέμαι πώς ένας τόσο υψηλόβαθμος αξιωματούχος μπορεί να κάνει μια τέτοια δήλωση σήμερα», είπε ο Γκαλουζίν.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η Ουάσιγκτον επιτρέπει χτυπήματα κοντά στα σύνορα, αλλά απαγορεύει χτυπήματα βαθιά μέσα στη Ρωσία και «δεν επιτρέπει χτυπήματα στη Μόσχα, στο Κρεμλίνο».

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τα λόγια του Μπάιντεν «ακόμη μια εύγλωττη απόδειξη του ψεύδους των ΗΠΑ» σχετικά με τις δήθεν ανεξάρτητες αποφάσεις του Κιέβου για την αντίσταση απέναντι στη Ρωσία και, γενικά, για την πολιτική των ουκρανικών αρχών. «Βλέπουμε τώρα ότι είναι η επίσημη Ουάσιγκτον που εκδίδει στόχους και οδηγίες και σκιαγραφεί μια ζώνη πιθανών στρατιωτικών ενεργειών για το καθεστώς του Κιέβου. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν μόνο ότι αυτό το καθεστώς του Κιέβου δεν είναι a priori ανεξάρτητο, αλλά εντελώς υποτελές στους Αμερικανούς», τόνισε Ρώσος αξιωματούχος.

«Υποθέτω ότι οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης του ρωσικού εδάφους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση, θα λάβει μια άξια απάντηση και όσοι προσπαθούν να μας βομβαρδίσουν με αυτόν τον τρόπο θα το μετανιώσουν πικρά», κατέληξε ο Γκαλούζιν.



