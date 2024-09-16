Καταπονώντας κάθε ίνα για να μείνει στην κορυφή της καμήλας καθώς καλπάζει με πάνω από 40 χιλιόμετρα (24 μίλια) την ώρα, η Taylor Dees απέχει πολύ από το Τέξας.

Όπως μεταδίδει το CNN, απέχει περίπου 12.700 χιλιόμετρα (7.890 μίλια) από τη γενέτειρά της, το Μούλτον, μέχρι την πόλη Τάιφ της Σαουδικής Αραβίας και χρειάζονται μόνο δύο ακόμη για να κερδίσει στον πρώτο αγώνα αποκλειστικά για γυναίκες του Crown Prince Camel Festival.

Αυτό συνέβη τον Αύγουστο του 2023, μόλις ένα χρόνο μετά το ανέβασμα της για πρώτη φορά σε καμήλα. Αποδεικνύεται ότι η Dees - που καβαλούσε άλογα συχνά ως παιδί - είναι τόσο γρήγορη ως μαθητευόμενη όσο και ως ιππέας.

«Ξεκινά πραγματικά με την επίγνωση των ζώων και την επίγνωση του σώματός σας», είπε στο CNN.

«Μόλις μπείτε στο ρυθμό και καταλάβετε πώς κινείται το ζώο και πώς μπορείτε να κινηθείτε με το ζώο, είναι πολύ εύκολο».

Πρωτοπόρα

Η Dees μετακόμισε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) το 2017, αφού ερωτεύτηκε τη χώρα στις διακοπές. Ζώντας τώρα στην πρωτεύουσα του Άμπου Ντάμπι, η διαιτολόγος εξισορροπεί τους ρόλους της ως ιδιοκτήτριας επιχείρησης και μητέρας με αυτόν της πρωτοποριακής φιγούρας στο άθλημά της.

Ο αγώνας με δρομάδες, γνωστές ως αραβικές καμήλες, είναι ένα πάθος αιώνων στην περιοχή και κρατά τόσο σε δημοτικότητα όσο και σε κερδοφορία, με τα χρηματικά έπαθλα να φτάνουν σε αριθμούς πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, έχει μείνει στην ιστορία κυρίως από άνδρες - μέχρι πρόσφατα.

H Dees είναι μια από τις πολλές ιστορίες επιτυχίας που προέκυψαν από το Arabian Desert Camel Riding Centre (ADCRC) των ΗΑΕ, στο οποίο συνιδρυτής ήταν η Γερμανίδα ομογενής Linda Krockenberger.

Η Krockenberger, η οποία μετακόμισε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2015, προσπαθούσε για χρόνια να βρει ένα μέρος για ιππασία, αλλά συχνά δεχόταν απόρριψη λόγω του φύλου της. Σε μια συνέντευξή της το 2022 είπε στο CNN ότι θυμήθηκε ότι μια φορά της είπαν «Θα είναι καλό να ντύνεσαι σαν αγόρι».

Η Krockenberger άνοιξε το σχολείο το 2021 και λέει ότι έλαβε την πρώτη άδεια για ένα κέντρο ιππασίας καμήλας στη χώρα. Το ADCRC ξεκίνησε την παρθενική ομάδα αγώνων γυναικών καμήλας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - μια εξέλιξη που κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον της Dees.

«Νομίζω ότι πολλές φορές, ιδιαίτερα γύρω από τα ζώα, οι γυναίκες θεωρούνται πολύ εύθραυστες ή πολύ θηλυκές για να μπορούν να βρίσκονται σε αυτό το περιβάλλον», είπε η Dees.

«Ναι, μπορούμε να είμαστε πιο εύθραυστες και θηλυκές, αλλά μπορούμε επίσης να είμαστε πολύ δυνατές και πολύ γενναίες και σε κατάλληλη σωματική φόρμα για να καβαλάμε καμήλες».

«Δεν αγωνίζομαι για να κερδίσω»

H Dees, έχει αγωνιστεί στο Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και τη Σαουδική Αραβία - συμπεριλαμβανομένης της αρχαίας πόλης AlUla - αλλά θα μείνει εκτός μια σεζόν.

Αν και συνήθως μεσολαβούν ένας έως δύο μήνες μεταξύ των γεγονότων, η Dees έχει ένα αυστηρό εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπόνησης που εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στην αντοχή.

«Το αποτέλεσμα του αγώνα εξαρτάται τόσο από τη φυσική κατάσταση και την ποιότητα της καμήλας», εξήγησε η Dees.

"Ναι, το στυλ ιππασίας, η φόρμα και η ικανότητά σας παίζουν ρόλο, αλλά ακόμη και ο καλύτερος αναβάτης δεν θα κερδίσει σε μια καμήλα που είναι λιγότερο κατάλληλη από την καμήλα δίπλα της."

Με την επιστροφή της την επόμενη σεζόν, η Dees θα αντιμετωπίσει άλλα ταλέντα που έχουν προκύψει από το ADCRC, συμπεριλαμβανομένων των Krockenberger, της Jordan's Rawan Salah και της Γαλλίδας Coralie Viroulaud, νικήτρια του πρωταθλήματος C1 αποκλειστικά για γυναίκες της περασμένης σεζόν.

Ωστόσο, η Dees δεν βλέπει τις τρεις γυναίκες ως αντιπάλους. Χαιρετίζει τον διαγωνισμό, παραδόξως γιατί ο ανταγωνισμός δεν είναι το πρωταρχικό της κίνητρο.

«Δεν αγωνίζομαι για να κερδίσω», εξήγησε η Dees. «Το κάνω γιατί, πρώτα και κύρια, είναι διασκεδαστικό. Δεύτερον, θέλω οι άνθρωποι να δουν ότι ως γυναίκες, είμαστε δυνατές, έχουμε αυτοπεποίθηση και μπορούμε να κάνουμε πράγματα που ίσως οι άντρες νομίζουν ότι δεν μπορούμε.

«Κάθε διεθνής αγώνας είναι λίγο μεγαλύτερος, το οποίο μου αρέσει γιατί σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες γυναίκες που είναι πρόθυμες να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους και που είναι πρόθυμες να βγουν από αυτό το πολύ ανδροκρατούμενο άθλημα και να αποδείξουν ότι ναι — oi γυναίκες όχι μόνο μπορούμε να το κάνουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πολύ καλά, μπορούμε να το κάνουμε με μεγάλη ασφάλεια και μπορούμε να πετύχουμε και σε αυτό».

