Τρεις άνδρες συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου στη Φινλανδία, ως ύποπτοι για συμμετοχή σε δραστηριότητες της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Και οι τρεις είναι ηλικίας περίπου 30 ετών, δεν κατάγονται από τη Φινλανδία και κρατούνται στο Ελσίνκι.

Ο Μίκο Σάλμινεν, αστυνομικός στο Εθνικό Γραφείο Ερευνών (NBI), αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες που βαρύνουν τους τρεις υπόπτους αλλά είπε ότι το αδίκημα που διέπραξαν «δεν είναι καθόλου συνηθισμένο» στη χώρα.

Δεν υπάρχουν, ωστόσο, αποδείξεις ότι οι τρεις άνδρες σχεδίαζαν κάποια τρομοκρατική επίθεση στη Φινλανδία.

Τα αδικήματα πιθανότατα διαπράχθηκαν μεταξύ 2023-24, αλλά το ακριβές χρονοδιάγραμμα δεν έχει ακόμη καθοριστεί, πρόσθεσε η αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

