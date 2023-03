Όσκαρ 2023: Η στιγμή που ο παρουσιαστής Κίμελ κάνει την Μαλάλα Γιουσαφζάι να νιώσει αμήχανα - Η ανάρτηση της ακτιβίστριας (Βίντεο)

Αντιμέτωπη με μια άβολη στιγμή ήρθε η 25χρονη Μαλάλα Γιουσαφζάι κατά τη διάρκεια της απομονομής των Οσκαρ 2023 όταν την πλησίασε ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ για της κάνει όπως είπε μια ερώτηση από μια θαυμάστρια.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής ρώτησε τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ακτιβίστρια από το Πακιστάν αν πιστεύει ότι «ο Χάρι Στάιλς πράγματι έφτυσε τον Κρις Πάιν» αναφερόμενος σε ένα φημολογούμενο καβγά μεταξύ των δύο ηθοποιών στα γυρίσματα της ταινίας «Don't Worry Darling».

Τότε, η 25χρονη δεν έκρυψε την αμηχανία της και αφού στάθηκε για λίγο αμίλητη, του είπε: «Εγώ μιλάω μόνο για την ειρήνη».

Τότε ο Κίμελ της απάντησε: «Ξέρεις κάτι, γι' αυτό είσαι η Μαλάλα και κανείς άλλος δεν είναι. Αυτή είναι μια υπέροχη απάντηση, Μαλάλα. Ο νικητής είναι η χώρα της Μαλάλα» απάντησε σε μια προσπάθειά του να σκεπάσει την αμήχανη στιγμή της βραδιάς.

Jimmy Kimmel asks Malala Yousafzai a viewer question: “As the youngest Nobel Prize winner in history, I was wondering, do you think Harry Styles spit on Chris Pine?” “I only talk about peace.” #Oscars #Oscars95 https://t.co/WIrxh3VWwo pic.twitter.com/ZeeOvympBt

Ωστόσο, η βραδιά πήρε μια ακόμη άβολη τροπή καθώς ένας παρευρισκόμενος ντυμένος ως αρκούδα από την ομώνυμη ταινία "Cocaine Bear" πλησίασε της Γιουσαφζάι. Τότε επενέβη ο Κίμελ ο οποίος ζήτησε από την «αρκούδα» να απομακρυνθεί από την 25χρονη βλέποντάς της πόσο αμήχανα εξακολουθούσε να νιώθει.

Μετά το πέρας της βραδιάς η Μαλάλα Γιουσαφσζάι μέσα από τον λογαριασμό της στο Twitter, θέλησε να σχολιάσει την ερώτηση που δέχτηκε από τον παρουσιαστή γράφοντας όλο νόημα: «Να συμπεριφέρεστε στον κόσμο με καλοσύνη».

