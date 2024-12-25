Μια εξέγερση που ξέσπασε σήμερα σε μια φυλακή στην πρωτεύουσα Μαπούτο της Μοζαμβίκης είχε αποτέλεσμα 33 νεκρούς, 15 τραυματίες, με σχεδόν 1.500 κρατούμενους να δραπετεύουν, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός της αστυνομίας της χώρας, Μπερναρντίνο Ραφαέλ, εν μέσω μιας μεγάλης πολιτικής αναταραχής στη χώρα.

Περίπου 1.534 άνθρωποι δραπέτευσαν από τη φυλακή κατά τη διάρκεια της εξέγερσης, αλλά 150 από αυτούς έχουν πλέον ξανασυλληφθεί, είπε ο Ραφαέλ.

Η Μοζαμβίκη βιώνει μια μεγάλη πολιτική αναταραχή και χθες οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε μια μέρα σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα μετά την επικύρωση από το Συνταγματικό Συμβούλιο της νίκης του κόμματος Frelimo – το οποίο βρίσκεται στην εξουσία μετά την ανεξαρτησία της αφρικανικής χώρας από την Πορτογαλία το 1975 – στις εκλογές της 9ης Οκτωβρίου. Η ετυμηγορία του Συνταγματικού Συμβουλίου πυροδότησε νέο κύμα διαδηλώσεων από υποστηρικτές της αντιπολίτευσης που καταγγέλλουν εκλογική νοθεία. Μέσα σε αυτό το κλίμα οι αρχές έχουν λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε όλη τη χώρα

Ο αρχηγός της αστυνομίας επέρριψε την ευθύνη για την εξέγερση στη φυλακή σε διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την φυλακή.

Ωστόσο, η υπουργός Δικαιοσύνης Χελένα Κίντα δήλωσε στο τοπικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Miramar TV ότι η εξέγερση ξεκίνησε μέσα στη φυλακή και δεν είχε καμία σχέση με τις διαδηλώσεις που γίνονταν έξω από αυτήν.

«Οι συγκρούσεις που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα 33 θανάτους και 15 τραυματίες μέσα στον χώρο της φυλακής», τόνισε ο Ραφαέλ σε συνέντευξη Τύπου.

Δύο μήνες μετά το ξέσπασμα των αντικυβερνητικών ταραχών στη χώρα, τουλάχιστον 130 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, οι περισσότεροι από τους οποίους διαδηλωτές, σύμφωνα με την μοζαμβικανή ΜΚΟ Plataforma Decide.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

