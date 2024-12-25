Ένας διαδηλωτής σκοτώθηκε σήμερα στην πόλη Χομς στην κεντρική Συρία, όταν δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν μια διαδήλωση Σύρων Αλαουιτών που διαμαρτύρονταν κατά μιας επίθεσης σε ένα χώρο λατρείας της κοινότητάς τους, τόνισε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ένας διαδηλωτής σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν δυνάμεις ασφαλείας στη Χομς άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν πλήθος διαδηλωτών» που βγήκαν στους δρόμους μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει «επίθεση μαχητών» εναντίον χώρου λατρείας των Αλαουιτών στο Χαλέπι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ραμί Αμπντέλ Ραχμάν, επικεφαλής του Συριακού Παρατηρητηρίου.

Sectarian tensions between Sunnis and Alawites have surged to alarming levels, following a video showing the burning of a shrine of a key Alawite sect founder.



Today, Alawite protests erupted, some were marked by provocative sectarian slogans and threats of violence. These… pic.twitter.com/W0yFrQZSpW — Mazen Hassoun (@HassounMazen) December 25, 2024

Το βίντεο πυροδότησε διαδηλώσεις χιλιάδων Σύρων Αλαουιτών, με τη συριακή αστυνομία να επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Χομς.

Οι συριακές αρχές - στην εξουσία μετά την πτώση του καθεστώτος Μπασάρ αλ Άσαντ, που προέρχεται από την μειονότητα των Αλαουιτών - ανακοίνωσαν ότι το βίντεο αυτό μεταδόθηκε «ετεροχρονισμένα» και χρονολογείται στις αρχές Δεκεμβρίου και είναι από την «απελευθέρωση του Χαλεπιού» από ένοπλες ισλαμιστικές φατρίες. Κατήγγειλαν υποκίνηση διχασμού και σεκταριστικών συγκρούσεων.

Alawites demonstrate in Latakia after burning their symbolic and religious graves.#Syria #HTS pic.twitter.com/RLWHsXhqof — Alan Meîş (@alan_maaesh) December 25, 2024

Αυτές είναι οι πρώτες διαδηλώσεις Αλαουιτών μετά την ανατροπή Άσαντ από έναν συνασπισμό ένοπλων οργανώσεων υπό την ηγεσία της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) που κατέλαβε τη Δαμασκό στις 8 Δεκεμβρίου μετά από 11 ημέρες προέλασης, παίρνοντας τον έλεγχο της χώρας.

Εγκαταλελειμμένος από τους Ιρανούς και Ρώσους συμμάχους του, ο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος κυβέρνησε τη Συρία με σιδηρά πυγμή για 24 χρόνια, διέφυγε στη Μόσχα, σηματοδοτώντας το τέλος 50 και πλέον ετών δικτατορίας του καθεστώτος Άσαντ.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για πρωτοφανείς διαδηλώσεις από την μειονότητα των Αλαουιτών σε πολλές πόλεις της Συρίας, μετά τη κυκλοφορία του βίντεο.

Syrian forces burned down the Mausoleum of al-Khasibi in Aleppo. This is a game changer for the Alawites, who already have been shaken by the growing number of revenge killings.



Khasibi is the most important Alawite Shaykh, who had close ties to eleventh Imam Hasan al-Askari.… pic.twitter.com/ogGsEliCp5 — Joshua Landis (@joshua_landis) December 25, 2024

Τρεις μάρτυρες είπαν από το Γαλλικό Πρακτορείο ότι διαδηλώσεις έγιναν στις παράκτιες πόλεις Ταρτούς, Τζαμπλέχ και Λαττάκεια στη δυτική Συρία, όπου κυριαρχεί η κοινότητα των Αλαουιτών από την οποία προέρχεται ο ανατραπείς πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το Συριακό Παρατηρητήριο επιβεβαίωσε παρόμοιες διαδηλώσεις στη Μπάνιας και τη Χομς - την μεγάλη πόλη στη κεντρική Συρία, όπου εκεί η αστυνομία κήρυξε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 το βράδυ έως τις 6:00 τα ξημερώματα, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας στη Χομς επεβλήθη μετά από αναταραχές που συνδέονται με διαδηλώσεις που οι κάτοικοι είπαν ότι καθοδηγούνταν από μέλη της μειονότητας Αλαουιτών και σιιτών θρησκευτικών κοινοτήτων, σύμφωνα με το SANA.

🇸🇾Alawite protesters stormed the Tartous governorate building. pic.twitter.com/ilcvOrJvVs — S p r i n t e r (@SprinterFamily) December 25, 2024

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αμέσως τα αιτήματα των διαδηλωτών ούτε τον βαθμό αναταραχής που σημειώθηκε. Ορισμένοι κάτοικοι ανέφεραν ότι οι διαδηλώσεις συνδέονται με πιέσεις και βία που ασκείται τις τελευταίες ημέρες κατά μελών της μειονότητας των Αλαουιτών.

Και στην Τζαμπλέ, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η οργή των Αλαουιτών ξέσπασε μετά από την κυκλοφορία νωρίτερα σήμερα ενός βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει «μια επίθεση από μαχητές» εναντίον ενός χώρου λατρείας Αλαουιτών στη συνοικία Μαϊσαλούν στη βόρεια μητρόπολη του Χαλεπιού, της δεύτερης σε πληθυσμό μεγαλύτερης πόλης της Συρίας.

Οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν ότι το βίντεο της επίθεση μεταδόθηκε «ετεροχρονισμένα» και χρονολογείται στις αρχές Δεκεμβρίου και είναι από την «απελευθέρωση του Χαλεπιού» από ένοπλες ισλαμιστικές φατρίες.

«Στόχος της εκ νέου κυκλοφορίας τέτοιων εικόνων είναι η διασπορά διχόνοιας του συριακού λαού (...) σε μια ευαίσθητη περίοδο που περνά η Συρία», τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης της Συρίας, καταγγέλλοντας υποκίνηση σεχταριστικών συγκρούσεων.

«Το βίντεο είναι παρελθούσης ημερομηνίας, χρονολογείται από την περίοδο της απελευθέρωσης της πόλης του Χαλεπιού», η οποία έπεσε στα χέρια των ανταρτών την 1η Δεκεμβρίου. Το υπουργείο κατηγορεί «άγνωστες ομάδες» ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση σε αυτόν τον χώρο λατρείας των Αλαουιτών.

Στη Τζαμπλέ, διαδηλωτές φώναζαν «Αλαουίτες, Σουνίτες, θέλουμε ειρήνη», είπε ένας διαδηλωτής ο Αλί Νταούντ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στη Λαττάκεια, οι διαδηλωτές κατήγγειλαν «παραβιάσεις κατά της κοινότητας των Αλαουιτών», σύμφωνα με τον Γκιντάκ Μάγια, έναν 30χρονο διαδηλωτή. «Μέχρι στιγμής ακούμε εκκλήσεις για ηρεμία (...) Αλλά η κατάσταση μπορεί να εκραγεί».

Οι νέοι ηγέτες της χώρας έχουν επανειλημμένα δεσμευτεί ότι θα προστατεύσουν τις μειονοτικές θρησκευτικές ομάδες, οι οποίες φοβούνται ότι οι πρώην αντάρτες που έχουν τώρα τον έλεγχο θα μπορούσαν να επιδιώξουν να επιβάλουν μια συντηρητική μορφή ισλαμιστικής κυβέρνησης.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την εποχή που κυκλοφόρησε ένα βίντεο χωρίς ημερομηνία στα κοινωνικά δίκτυα που έδειχνε φωτιά μέσα σε ένα ιερό των Αλαουιτών στην πόλη του Χαλεπίου, με ένοπλους άνδρες να τριγυρνούν μέσα και να ποζάρουν κοντά σε ανθρώπινα σώματα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης ανέφερε στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram ότι το βίντεο χρονολογείται από την επίθεση των ανταρτών στο Χαλέπι στα τέλη Νοεμβρίου και η βία διεξήχθη από άγνωστες ομάδες, προσθέτοντας ότι όποιος κυκλοφόρησε το βίντεο τώρα φαίνεται να επιδιώκει να

Το υπουργείο είπε επίσης ότι ορισμένα μέλη του πρώην καθεστώτος επιτέθηκαν στις δυνάμεις του υπουργείου Εσωτερικών στην παράκτια περιοχή της Συρίας την Τετάρτη, αφήνοντας αρκετούς νεκρούς και τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

