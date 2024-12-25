O Πάπας Φραγκίσκος κήρυξε την επίσημη έναρξη του Ιωβηλαίου, του Αγίου Έτους των Καθολικών.

Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου παρακολούθησαν την τελετή πάνω από 25.000 πιστοί και άλλοι 6.000 στο εσωτερικό του ναού. Καταπονημένος, σε αναπηρικό αμαξίδιο, ο Ποντίφικας συνεχίζει ακούραστα την αποστολή του. «Η Αγία Πύλη του Ιωβηλαίου, την οποία άνοιξα χθες βράδυ, εδώ, στον Άγιο Πέτρο, αντιπροσωπεύει τον Ιησού, μια πύλη σωτηρίας, ανοικτή σε όλους» τόνισε σήμερα ο Φραγκίσκος, απευθυνόμενος στους πιστούς.



Στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, ο Πάπας ζήτησε «να σιγήσουν τα όπλα στη Μέση Ανατολή». «Με τα μάτια προσηλωμένα στην κοιτίδα της Βηθλεέμ, η σκέψη που πάει στις χριστιανικές κοινότητες του Ισραήλ και της Παλαιστίνης -ιδίως της Γάζας- όπου η ανθρωπιστική κατάσταση είναι σοβαρότατη. Παύσατε πυρ, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να βοηθηθεί ο άμαχος πληθυσμός, εξαντλημένος από την πείνα και τον πόλεμο», είπε ο Φραγκίσκος.



Παράλληλα, εξέφρασε την εγγύτητά του στη χριστιανική κοινότητα του Λιβάνου και της Συρίας και ζήτησε «να ανοίξουν οι πύλες του διαλόγου και της ειρήνης σε όλη την περιοχή, που υποφέρει από τη σύρραξη».

Αναφορά και στο Κυπριακό

Ο Αργεντινός Πάπας θέλησε να αναφερθεί αναλυτικά και στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας: «Το Άγιο Έτος ας είναι και ευκαιρία για να πέσουν τα τείχη που χωρίζουν: τα ιδεολογικά τείχη, που τόσες φορές επηρεάζουν καθοριστικά την πολιτική ζωή, και τα υλικά, όπως η διαίρεση που υφίσταται -εδώ και πενήντα χρόνια- στο νησί της Κύπρου και η οποία έπληξε τον κοινωνικό και ανθρώπινο ιστό του. Εκφράζω την προσδοκία να μπορέσει να επιτευχθεί μια κοινά αποδεκτή λύση, η οποία να θέσει τέλος στη διαίρεση, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια όλων των κυπριακών κοινοτήτων».



Ο Ποντίφικας ζήτησε, επίσης, «να σιγήσουν τα όπλα στη μαρτυρική Ουκρανία» και «να γίνει το τόλμημα, να ανοίξει η πόρτα των διαπραγματεύσεων, με κινήσεις διαλόγου και συμφιλίωσης, ώστε να φτάσουμε σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».



Ο Φραγκίσκος, τέλος, δεν θα μπορούσε να ξεχάσει την αφρικανική ήπειρο. Ευχήθηκε τα Χριστούγεννα να φέρουν ελπίδα στις οικογένειες του Κογκό, όπου χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν από επιδημία, με βαριάς μορφής ιλαρά, όπως και στους κατοίκους του ανατολικού Κογκό, της Μπουρκίνα Φάσο, του Μάλι, του Νίγηρα και της Μοζαμβίκης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.