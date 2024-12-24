Μοζαμβίκη: Τουλάχιστον 21 νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις το τελευταίο 24ωρο

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις το τελευταίο 24ωρο στη Μοζαμβίκη, μετά την επικύρωση από το Συνταγματικό Συμβούλιο της νίκης του κόμματος Frelimo – το οποίο βρίσκεται στην εξουσία μετά την ανεξαρτησία της αφρικανικής χώρας από την Πορτογαλία το 1975 – στις εκλογές της 9ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με απολογισμό που ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πασκοάλ Ρόντα.

Η ετυμηγορία του Συνταγματικού Συμβουλίου πυροδότησε νέο κύμα διαδηλώσεων από υποστηρικτές της αντιπολίτευσης που καταγγέλλουν εκλογική νοθεία.

Οι αρχές έχουν λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε όλη τη χώρα, αναφέροντας 78 συλλήψεις μέχρι στιγμής, είπε ο Ρόντα στην κρατική τηλεόραση TVM. Ένοπλοι «εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αστυνομικών τμημάτων, κέντρων κράτησης και άλλων υποδομών», είπε ο υπουργός Εσωτερικών. Περίπου 25 οχήματα πυρπολήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων δύο περιπολικών της αστυνομίας, διευκρίνισε. Ένδεκα αστυνομικά τμήματα δέχθηκαν επιθέσεις, καθώς και μια φυλακή από την οποία δραπέτευσαν 86 κρατούμενοι, συνέχισε.

Δύο μήνες μετά το ξέσπασμα των αντικυβερνητικών ταραχών στη χώρα, τουλάχιστον 130 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, οι περισσότεροι από τους οποίους διαδηλωτές, σύμφωνα με την μοζαμβικανή ΜΚΟ Plataforma Decide.

