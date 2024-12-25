Περισσότερα από 200.000 σπίτια χωρίς ρεύμα στη Βοσνία μετά από χιονοθύελλα

Περισσότερα από 200.000 σπίτια στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για δεύτερη μέρα την Τετάρτη μετά από χιονοθύελλα που έπληξε τη χώρα και που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε αρκετές βαλκανικές χώρες.

Κυρίως στη βορειοδυτική και κεντρική Βοσνία, πόλεις και χωριά υπέστησαν συνεχείς διακοπές ρεύματος, ανέφεραν οι δύο εταιρείες ηλεκτροδότησης της χώρας.

Blizzard condition last night in Bosnia & Herzegovina, this is a road between Drvar and Bosanski Petrovac.

More than 1 meter of snow has fallen last night. pic.twitter.com/oz126GL94s — Disasters Daily (@DisastersAndI) December 25, 2024

Η χιονόπτωση είχε σταματήσει την Τετάρτη, αλλά πολλοί δρόμοι παρέμειναν αποκλεισμένοι, αποκόπτοντας την πρόσβαση σε πόλεις και χωριά.

"Οι ομάδες μας βρίσκονται επί τόπου όλη την ώρα, κάνοντας ό,τι περνά από το χέρι τους", δήλωσε η Γελένα Μάρκοβιτς, εκπρόσωπος της εταιρείας διανομής Elektroprenos BiH. Οι περισσότερες γραμμές μεταφοράς ήταν σε δυσπρόσιτες περιοχές, είπε.

Στη γειτονική Κροατία, τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης είπαν ότι διέσωσαν 48 άτομα που είχαν αποκλειστεί από το χιόνι στην κεντρική περιοχή Λίκα.

Στη Σλοβενία, οι αρχές δήλωσαν ότι οι ισχυροί άνεμοι και το χιόνι κατέστησαν αδύνατο για ένα ελικόπτερο διάσωσης να φτάσει σε έναν Ούγγρο πεζοπόρο που έχει εγκλωβιστεί στις Άλπεις από την Κυριακή.

Περίπου 10.000 σπίτια ήταν επίσης χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το μεγαλύτερο μέρος της Τετάρτης στη δυτική Σερβία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tanjug, αν και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε ως επί το πλείστον αργά σήμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.