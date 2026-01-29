Ο πρώην πρωθυπουργός του Ιράν Μιρ Χοσεΐν Μουσαβί, που διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στο αντικυβερνητικό κίνημα του 2009, κάλεσε σήμερα την ηγεσία της χώρας να εγκαταλείψει την εξουσία μετά το «έγκλημα», όπως το αποκαλεί, της καταστολής των διαδηλώσεων.

«Σε ποια γλώσσα θα πρέπει να πει ο λαός ότι δεν θέλει αυτό το σύστημα και ότι δεν πιστεύει τα ψέματά σας; Φτάνει πια», αναφέρει ο Μουσαβί, ο οποίος έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό από το 2011, σε μια ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το μέσο ενημέρωσης Kalame που πρόσκειται σε αυτόν.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριζε ότι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2009 απέναντι στον τότε απερχόμενο πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ και ότι η νίκη του υπερσυντηρητικού αντιπάλου του ήταν αποτέλεσμα νοθείας. Οι τεράστιες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας που ακολούθησαν, υπέρ του Μουσαβί, έμειναν στην ιστορία με την ονομασία «Πράσινο κίνημα».

Στην ανακοίνωσή του, ο Μουσαβί χαρακτηρίζει την καταστολή των διαδηλώσεων του τελευταίου μήνα «μαύρη σελίδα στην ιστορία του έθνους μας», «μεγάλη προδοσία και έγκλημα».

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιβεβαίωσαν τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, όμως εκφράζουν φόβους ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα ανέλθει σε δεκάδες χιλιάδες.

Σύμφωνα με τον Μουσαβί, οι Ιρανοί «δεν θα έχουν άλλη επιλογή» παρά μόνο να διαδηλώσουν και πάλι ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας «αργά ή γρήγορα θα αρνηθούν να συνεχίσουν να φέρουν το βάρος» της καταστολής.

«Καταθέστε τα όπλα και εγκαταλείψτε την εξουσία ώστε το ίδιο το έθνος να οδηγήσει αυτή τη χώρα στην ελευθερία και την ευημερία», προέτρεψε.

Την ώρα που η Ουάσινγκτον δεν αποκλείει την πιθανότητα στρατιωτικών πληγμάτων στο Ιράν, ο Μουσαβί είπε ότι θα επιθυμούσε τη διεξαγωγή «συνταγματικού δημοψηφίσματος», επαναλαμβάνοντας ότι αντιτίθεται σε κάθε «ξένη παρέμβαση».

Ο Μιρ Χοσεΐν Μουσαβί ήταν πρωθυπουργός από το 1981 μέχρι το 1989, υπό την προεδρία του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ανέλαβε ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Από την εποχή εκείνη ο Χαμενεΐ θεωρείτο πολιτικός αντίπαλος του Μουσαβί, που τότε εμφανιζόταν ως μετριοπαθής.

Ένας από τους ελάχιστους προβεβλημένους πολιτικούς που άσκησε εξουσία τη δεκαετία του 1980 χωρίς να είναι ιερωμένος, ο Μιρ Χοσεΐν Μουσαβί ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός του Ιράν, αφού το αξίωμα καταργήθηκε με την αναθεώρηση του Συντάγματος, μετά τον θάνατο του Χομεϊνί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

