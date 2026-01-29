Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε σήμερα έκκληση στις αμερικανικές αρχές να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση» μετά τον θάνατο δύο διαδηλωτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

«Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι θεμελιώδες» και είναι «απαραίτητο η αστυνομία και άλλες δυνάμεις να επιδείξουν την απαιτούμενη αυτοσυγκράτηση» ώστε «διαδηλωτές να μην πληρώνουν με τη ζωή τους για τη συμμετοχή» σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, δήλωσε ο Γκουτέρες σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη.

«Σε κάθε περίπτωση, ελπίζουμε πως στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας, οι έρευνες που έχουν ανακοινωθεί θα μπορέσουν να καταλήξουν σε συμπεράσματα», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.