Δεν… υπάρχει αυτή η ταινία. Στην κυριολεξία όμως. Κάποιος μόλις χρησιμοποίησε την Τεχνητή Νοημοσύνη για να δημιουργήσει ένα τρέιλερ ταινίας σε στιλ δεκαετίας του 1980, και έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα.



Φτιαγμένο με το μοντέλο Cinema Studio της εταιρείας Higgsfield, το κλιπ πλαισιώνεται ως ταινία με τίτλο «Stone Hand» (Πέτρινο Χέρι), στην οποία πρωταγωνιστεί ένα all star εικονικό καστ οι… Ίλον Μασκ, Ντουέιν Τζόνσον, Τιμοτέ Σαλαμέ, Γουίλ Σμιθ, Σίντνεϊ Σουίνι, Τζον Σίνα, Σάμιουελ Τζάκσον, Τζακ Μπλακ, Φρέντι Μέρκιουρι και Τζέισον Μομόα.



Η δύναμη του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης του Cinema Studio έγκειται στην ικανότητά του να μετατρέπει απλά prompts (οδηγίες/ εντολές) σε κάτι που φαίνεται πραγματικά κινηματογραφικό και καλοσχεδιασμένο.



Από τον φωτισμό και την κίνηση της κάμερας μέχρι τον ρυθμό και την… υποκριτική, το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει πιστά ένα κλασικό τρέιλερ blockbuster. Η παραγωγή βίντεο υψηλής τεχνολογίας γίνεται προσβάσιμη σε όλους, απαιτώντας απλώς φαντασία και το σωστό εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης.



