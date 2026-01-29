Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισχυρή έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας - Δείτε βίντεο

Έχει αναφερθεί ότι σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη σε δεξαμενή βενζίνης στο διυλιστήριο, που βρίσκεται στην περιοχή Κορφέζ του Κοτζαέλι

Έκρηξη

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο διυλιστήριο TÜPRAŞ στην επαρχία Κοτζαέλι της Νικομήδειας στην Τουρκία. Πολυάριθμα κλιμάκια της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στην περιοχή.

Έχει αναφερθεί ότι σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη σε δεξαμενή βενζίνης στο διυλιστήριο, που βρίσκεται στην περιοχή Κορφέζ του Κοτζαέλι.

Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Έκρηξη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark