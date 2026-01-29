Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο διυλιστήριο TÜPRAŞ στην επαρχία Κοτζαέλι της Νικομήδειας στην Τουρκία. Πολυάριθμα κλιμάκια της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στην περιοχή.

Έχει αναφερθεί ότι σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη σε δεξαμενή βενζίνης στο διυλιστήριο, που βρίσκεται στην περιοχή Κορφέζ του Κοτζαέλι.

Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.

A large fire and explosion has been reported at a refinery in Izmit, Turkey



🇹🇷🇹🇷‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/z1GEOBb4rP — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) January 29, 2026

TÜPRAŞ'ın Kocaeli İzmit'te bulunan rafinerisinde patlama meydana geldi.



Çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. pic.twitter.com/Hx3XsOx8k4 — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) January 29, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.