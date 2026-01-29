Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στο αμερικανικό υπουργικό συμβούλιο ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός για μια εβδομάδα, παρότι η Μόσχα επιμένει στην επιθετική ρητορική.

«Ζήτησα προσωπικά από τον Πούτιν να μην ανοίξει πυρ στο Κίεβο και διάφορες πόλεις για μια εβδομάδα, δεδομένου του ρεκόρ ψύχους. Συμφώνησε να το κάνει αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί άνθρωποι είπαν: "τζάμπα το τηλεφώνημα, δεν θα το πάρεις αυτό (εκεχειρία)". Και το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Οι συμφωνίες για την ασφάλεια και την ευημερία έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό» ανακοίνωσε από πλευράς του για το ουκρανικό ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γούιτκοφ. «Οι εμπλεκόμενες πλευρές συζητούν το εδαφικό» είπε.

«Η Ευρώπη πρέπει να γίνει έξυπνη. Μεταξύ μετανάστευσης και ενέργειας, καταστρέφ... δεν είναι αναγνωρίσιμη. Πρέπει να γίνουν έξυπνοι πριν να είναι πολύ αργά» προειδοποίησε μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Για τη Χαμάς ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε ότι «πολλοί άνθρωποι έλεγαν ότι δεν θα αφοπλιστεί ποτέ. Φαίνεται ότι θα αφοπλιστεί».

«Θα ανακοινώσουμε τον νέο επικεφαλής της Fed την επόμενη εβδομάδα» δήλωσε ακόμα ο Τραμπ, εν μέσω των επιθέσεών του στον νυν επικεφαλής Τζερόμ Πάουελ.

«Μόλις μίλησα με την πρόεδρο της Βενεζουέλας και την ενημέρωσα ότι θα ανοίξουμε όλο τον εμπορικό εναέριο χώρο πάνω από τη Βενεζουέλα. Οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούν πολύ σύντομα να πάνε στη Βενεζουέλα και θα είναι ασφαλείς εκεί» ανακοίνωσε ακόμη.

Πάντως, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ διαφωνεί με τον ισχυρισμό του Λευκού Οίκου ότι όλα σχετικά με την Ουκρανία έχουν συμφωνηθεί εκτός από το εδαφικό ζήτημα.

