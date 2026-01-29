Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μέλη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας προχωρούν σε μαζικές συλλήψεις και εκφοβισμό για να αποτρέψουν περαιτέρω διαμαρτυρίες μετά την καταστολή της πιο αιματηρής αναταραχής από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν από το Grand Bazaar της Τεχεράνης λόγω οικονομικών δυσχερειών και εξελίχθηκαν στη σοβαρότερη απειλή για το σιιτικό θεοκρατικό καθεστώς των τελευταίων 50 χρόνων, με αιτήματα παραίτησης της κυβέρνησης.

Οι αρχές διέκοψαν την πρόσβαση στο ίντερνετ και χρησιμοποιούν βία για την καταστολή, με χιλιάδες νεκρούς σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η Τεχεράνη κατηγορεί «ένοπλους τρομοκράτες» συνδεόμενους με Ισραήλ και ΗΠΑ για τα επεισόδια.

Σε ένα κλίμα έντονου εκφοβισμού και περιορισμού ατομικών ελευθεριών, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν προχωρήσει τις τελευταίες ημέρες σε χιλιάδες συλλήψεις πολιτών, μέσω μαζικών επιχειρήσεων σε αστικά κέντρα και επαρχιακές περιοχές. Πρόκειται για μέλη των υπηρεσιών που δρουν με πολιτική περιβολή, με σκοπό, σύμφωνα με πηγές του Reuters, να αποθαρρύνουν τη συνέχιση των διαμαρτυριών που έχουν ξεσπάσει με βασικό αίτημα την παραίτηση της σημερινής κυβέρνησης.

Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν στη μεγάλη αγορά της Τεχεράνης λόγω της οξυνόμενης οικονομικής δυσπραγίας, εξελίχθηκαν γρήγορα στην πλέον σοβαρή απειλή του καθεστώτος από την εποχή της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979. Ενώ αρχικά επρόκειτο για περιορισμένης κλίμακας εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, η καταστολή υπήρξε άμεση και αιματηρή, καταγράφοντας χιλιάδες νεκρούς, όπως καταγγέλλουν οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κυβέρνηση της Τεχεράνης αποδίδει τα γεγονότα σε "ένοπλους τρομοκράτες", ισχυριζόμενη ότι πρόκειται για παρεμβάσεις υποκινούμενες από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Το κλείσιμο της πρόσβασης στο διαδίκτυο και η έντονη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας στους δρόμους αποτελούν βασικά εργαλεία για την επιβολή αποτροπής περαιτέρω κινητοποιήσεων.

Μαζικές συλλήψεις και εκφοβισμός της κοινωνίας

Σύμφωνα με ακτιβιστές που παρέμειναν ανώνυμοι, όσοι συλλαμβάνονται οδηγούνται σε μυστικές τοποθεσίες, εντείνοντας το κλίμα ανασφάλειας. Όπως αναφέρουν, "συλλαμβάνουν τους πάντες", χωρίς να ενημερώνεται η οικογένεια ή το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο για τον τόπο κράτησης.

Παρόμοιες αναφορές καταγράφονται από δικηγόρους, γιατρούς, αυτόπτες μάρτυρες και ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους, που δηλώνουν, επίσης ανώνυμα, ότι οι συλλήψεις αποσκοπούν στο να εμπεδώσουν τον φόβο και να αποτραπεί κάθε πιθανή αναζωπύρωση των διαδηλώσεων, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση πιέζεται έντονα τόσο εσωτερικά όσο και από τη διεθνή κοινότητα.

Η ένταση αυξάνεται και λόγω των εξελίξεων στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει διαμηνύσει ότι "μια αρμάδα κατευθύνεται προς την περιοχή", διατηρώντας όμως ασαφή στάση ως προς την άμεση στρατιωτική δράση. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι τυχόν αμερικανική ενέργεια θα είναι "πολύ χειρότερη" από τις αεροπορικές επιδρομές του Ιουνίου, ενώ απαιτεί από την Τεχεράνη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Εστίαση σε προηγούμενες διαδηλώσεις και νέες συλλήψεις

Η καταστολή δεν περιορίζεται μόνο στους συμμετέχοντες των πρόσφατων κινητοποιήσεων. Οι αρχές προχωρούν, σύμφωνα με ακτιβιστές, σε συλλήψεις ατόμων που είχαν κατηγορηθεί ή και συλληφθεί σε παλαιότερα κύματα διαμαρτυρίας, αλλά και μελών των οικογενειών τους. "Ακόμα κι αν δεν συμμετείχαν αυτή τη φορά, όπως και συγγενικά τους πρόσωπα", δηλώνει χαρακτηριστικά ένας ακτιβιστής.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την αμερικανική ΜΚΟ HRANA, ο τελευταίος απολογισμός ανέρχεται σε 6.373 νεκρούς (5.993 διαδηλωτές, 214 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, 113 ανήλικοι), ενώ οι συλληφθέντες ανέρχονται σε 42.486 άτομα.

Ανεπίσημα κέντρα κράτησης και απειλές στις οικογένειες

Πολλοί από τους κρατούμενους, καταγγέλλουν Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταφέρονται σε άγνωστα, αυτοσχέδια κέντρα κράτησης. "Αποθήκες ή άλλες αυτοσχέδιες τοποθεσίες", όπως περιγράφουν, ενώ οι δικαστικές αρχές επισπεύδουν τις διαδικασίες δίχως να παρέχουν επίσημη ενημέρωση ακόμη και για τον αριθμό ή το σημείο κράτησης των συλληφθέντων.

Αυτόπτες μάρτυρες και ακτιβιστές τονίζουν πως οι επιχειρήσεις συλλήψεων λαμβάνουν χώρα σε κάθε γωνιά της χώρας. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία κατοίκου του βορειοδυτικού Ιράν: "Συνέλαβαν τον αδελφό μου και τον ξάδελφό μου... Ερεύνησαν το σπίτι μας, κατέσχεσαν όλο τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και μας απείλησαν πως αν το δημοσιοποιήσουμε, θα συλλάβουν όλη την οικογένεια".

Αγωνία για τους αγνοούμενους και διώξεις σε ιατρικό προσωπικό

Με το νεανικό δυναμικό της χώρας να ξεπερνά το 60% του πληθυσμού κάτω των 30 ετών, πολλές οικογένειες ζουν καθημερινά τον εφιάλτη της αναζήτησης των αγνοουμένων παιδιών τους. Δικηγόροι επιβεβαιώνουν δεκάδες αιτήματα για νομική υποστήριξη σε οικογένειες που έχασαν επικοινωνία με μέλη τους, ακόμα και ανήλικα αγόρια και κορίτσια που συνελήφθησαν στο πλαίσιο των διαδηλώσεων.

Παράλληλα, γιατροί αναφέρουν ότι οι αρχές παρεμποδίζουν τη νοσοκομειακή φροντίδα των τραυματισμένων διαδηλωτών, εφαρμόζοντας απειλές και διώξεις στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέδραμε τα θύματα. "Συνέλαβαν πολλούς γιατρούς και νοσηλευτές που βοήθησαν τραυματισμένους διαδηλωτές… Συλλαμβάνουν τους πάντες", αναφέρει γιατρός στο Reuters, σκιαγραφώντας με μελανά χρώματα την κρισιμότητα της κατάστασης στο Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.