Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Το ματς είναι σημαντικό για το γόητρο των ομάδων καθώς αμφότερες θα συνεχίσουν στο Europa League. H Pόμα, εκτός απρόοπτου θα είναι στην οκτάδα, ενώ ο Παναθηναϊκός, που δύσκολα θα βρεθεί σε αυτή, θα είναι δεδομένα στα playoffs.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν - Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά - Κάτρης, Κυριακόπουλος - Σιώπης, Μπακασέτας - Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» είναι οι Κότσαρης, Γείτονας, Σάντσες, Βύντρα, Καλοσκάμης, Τερζής και Σκαρλατίδης.

Η ενδεκάδα της Ρόμα: Γκολίνι - Μαντσίνι, Ζιολκόβσκι, Γκιλάρντι - Τσέλικ, Πισίλι, Κριστάντε, Ελ Αϊνάουΐ, Τσιμίκας-Σουλέ, Πελεγκρίνι.

Στον πάγκο της Ρόμα: Nτε Μάρτσι, Σβίλαρ, Ρενσχ, Ανχελίνιο, Εντικά, Ντιμπάλα, Γουέσλι, Ντέλα Ρόκα.

Μπορείτε να δείτε εδώ LIVE την εξέλιξη του αγώνα.

Διαιτητής: Xοσέ Μουνουέρα (Ισπανία) Βοηθοί: Άλβαρεθ Φερνάντεθ - Μαρτίνεθ (Ισπανία) VAR: Βιγιανουέβα (Ισπανία) ΑVAR: Μουνίθ Ρουίθ (Ισπανία) 4ος διαιτητής: Ορτίθ Αρίας (Ισπανία)

