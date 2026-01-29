Λογαριασμός
Ζελένσκι προς Τραμπ για κατάπαυση του πυρός: Αναμένουμε την εφαρμογή των συμφωνιών

«Εκτιμούμε τις προσπάθειες των εταίρων μας να μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε ζωές. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τραμπ!» τόνισε ο Ζελένσκι

Ζελένσκι

Αναμένουμε την εφαρμογή των συμφωνιών, τονίζει σε ανάρτησή του στο X ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι έπεισε τον Πούτιν για κατάπαυση του πυρός επί μια εβδομάδα. 

«Εκτιμούμε τις προσπάθειες των εταίρων μας να μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε ζωές. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τραμπ!» τονίζει. 

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Μια σημαντική δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με την πιθανότητα παροχής ασφάλειας στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια αυτής της ακραίας χειμερινής περιόδου. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι θεμέλιο της ζωής. Εκτιμούμε τις προσπάθειες των εταίρων μας να μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε ζωές. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τραμπ! Οι ομάδες μας συζήτησαν αυτό το θέμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναμένουμε την εφαρμογή των συμφωνιών. Τα μέτρα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν σε πραγματική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου.

