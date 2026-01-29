Αναμένουμε την εφαρμογή των συμφωνιών, τονίζει σε ανάρτησή του στο X ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι έπεισε τον Πούτιν για κατάπαυση του πυρός επί μια εβδομάδα.

«Εκτιμούμε τις προσπάθειες των εταίρων μας να μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε ζωές. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τραμπ!» τονίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι



Μια σημαντική δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με την πιθανότητα παροχής ασφάλειας στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια αυτής της ακραίας χειμερινής περιόδου. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι θεμέλιο της ζωής. Εκτιμούμε τις προσπάθειες των εταίρων μας να μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε ζωές. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τραμπ! Οι ομάδες μας συζήτησαν αυτό το θέμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναμένουμε την εφαρμογή των συμφωνιών. Τα μέτρα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν σε πραγματική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου.

An important statement by @POTUS about the possibility of providing security for Kyiv and other Ukrainian cities during this extreme winter period. Power supply is a foundation of life. We value the efforts of our partners to help us protect lives. Thank you, President Trump! Our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2026

