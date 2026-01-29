Λογαριασμός
Κακοκαιρία Kristin: Ήχησε το 112 στη Ροδόπη για πιθανή υπερχείλιση ποταμών

Έντονα καιρικά φαινόμενα επικρατούν σε όλη τη Θράκη και πλημμύρες στην Αλεξανδρούπολη

Ήχησε το απόγευμα της Πέμπτης το 112 στη Ροδόπη για πιθανή υπερχείλιση ποταμών. Από το πρωί που επελαύνει το νέο κύμα κακοκαιρίας Kristin, τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ιδιαίτερα στη Θράκη, όπου οι βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Λίγο πριν τις 18:00 στάλθηκε μήνυμα από το 112 για πιθανή υπερχείλιση παρακείμενων ποταμών στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 

